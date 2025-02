My Fault: London si espande?

Anche My Fault: London avrà dei sequel futuri? È approdato su Prime Video lo scorso 13 febbraio, in pieno Festival di Sanremo, la versione inglese di È colpa mia, primo capitolo della saga Culpables. Al centro della trama troviamo nuovamente Nick e Noah ma in questo caso non sono interpretati da Gabriel Guevara e Nicole Wallace.

A vestire i panni dei due protagonisti della saga letteraria di Mercedes Ron sono Matthew Broome e Asha Banks. Anche in questo caso Noah è un’adolescente che si trasferisce con la madre Ella ma dalla Florida a Londra. Qui vivrà nella casa del nuovo patrigno William che ha già un fratellastro, Nick. Tra i due nasce un’attrazione immediata.

La giovane trascorrerà l’estate cercando di adattarsi alla nuova vita e iniziando a frequentare gli amici del ragazzo. Tutto avviene mentre il papà di Noah, a sua insaputa, viene rilasciato dal carcere e inizierà a seguire ogni suo spostamento. Il passato di Noah verrà perciò a galla e la ragazza sarà costretta ad affrontarlo, anche grazie all’aiuto di Nick.

In un’intervista rilasciata a Deadline il duo di registi del film, Dani Girdwood e Charlotte Fassler hanno raccontato il film e delle scelte fatte per raccontarlo al meglio. “C’è una precisa qualità di evasione in questo film, nella storia d’amore, negli emozionanti inseguimenti in auto e nella musica. Era una cosa che volevamo davvero, che le persone entrassero nel film e si divertissero molto. È un aspetto dei libri che la gente ama, quindi volevamo che il nostro film fosse impregnato anche di questo“, ha raccontato Fassler.

Dopo l’uscita del film in molti hanno iniziato a chiedersi se My Fault: London sarà un capitolo unico o se proseguirà con due sequel esattamente come la versione spagnola. Le parole dei registi sembrano condurre verso la seconda opzione.

“Non ci sono spoiler, ma alla fine del film sembra che la storia di Nick e Noah non sia ancora finita, quindi speriamo. Incrociamo le dita“, sono le parole di Girdwood. Insomma, la volontà di registi è quella di dare al pubblico anche un Your Fault: London e un Our Fault: London. A dare il responso definitivo saranno soltanto i numeri del primo film.