Sabrina Carpenter risponde ad Ariana Grande con una parodia di Defying Gravity

Durante lo speciale per il 50º anniversario del “Saturday Night Live” (SNL50), Sabrina Carpenter ha regalato al pubblico una parodia esilarante di Defying Gravity dal musical Wicked.

In questo sketch, ha interpretato una damigella d’onore che, insieme al resto del gruppo, svela segreti imbarazzanti durante un discorso di nozze, il tutto cantato sulle note della celebre canzone.

Questo sketch ha richiamato alla mente un precedente episodio di SNL in cui Ariana Grande aveva parodiato Espresso, uno dei successi di Sabrina Carpenter. In quell’occasione, l’attrice, nel ruolo di una damigella d’onore, aveva eseguito una versione volutamente stonata della canzone durante un discorso di addio al nubilato. Insomma, un cerchio che si chiude!

Per chi non lo sapesse infatti Sabrina Carpenter pare sia stata una delle candidate al ruolo di Glinda nel film di Wicked, ma la parte è andata proprio ad Ariana Grande.

Oltre alla parodia di Defying Gravity, lo speciale SNL50 ha visto Sabrina Carpenter esibirsi in altri momenti memorabili. Ha aperto la serata insieme a Paul Simon, cantando una toccante versione di Homeward Bound, rievocando una storica performance di Simon con George Harrison nel 1976. In un altro sketch, ha reinterpretato You Belong With Me di Taylor Swift.