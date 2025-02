Ariana Grande e Cynthia Erivo porteranno canzoni di Wicked sul palco degli Oscar 2025?

Gli Oscar 2025 si avvicinano e presto scopriremo chi vincerà nelle varie categorie dedicate alle eccellenze del cinema. Oltre a questo però persone in tutto il mondo si stanno chiedendo se Ariana Grande e Cynthia Erivo, entrambe candidate, saliranno sul palco per cantare uno o più brani di Wicked. Ecco cosa sappiamo al riguardo.

Ogni anno agli Oscar si esibiscono gli artisti il cui brano è candidato nella Miglior Canzone Originale. Tuttavia quest’anno è stato confermato che questo tipo di performance non avrà luogo.

Nessun brano di Wicked è tuttavia candidato, dato che il film si rifà alla colonna sonora originale del musical teatrale, e i brani non sono quindi stati ideati per il film. Il veto sulle esibizioni legate alla Miglior Canzone Originale non sussiste quindi per le canzoni di Wicked, che non sono candidati nella categoria.

Per questo nelle ultime ore, Puck News ha riportato che gli Oscar 2025 si apriranno con un medley di Wicked con Ariana Grande e Cynthia Erivo.

Sicuramente i fan di Wicked sperano di vedere le due star cantare Defying Gravity sul palco dell’evento. Tuttavia a oggi non ci sono conferme ufficiali, se non il report fatto da Puck News.

Per scoprire la verità non ci resta che attendere il 2 marzo, quando si terranno gli Oscar 2025.