Andrew Garfield e Demi Moore, il gossip

Anche noi facciamo fatica a leggere quello che abbiamo scritto ma a Hollywood si parla davvero di una possibile coppia tra Andrew Garfield e Demi Moore. Galeotti sarebbero stati i Golden Globes dello scorso gennaio. Garfield ha partecipato all’evento in qualità di ospite mentre Demi era candidata per il suo lavoro in The Substance (per cui è stata anche premiata come Miglior attrice in un film commedia o musicale).

Secondo quanto riportato da diverse testate di gossip i due sarebbero stati avvistati insieme nel backstage dell’evento. Durante la serata è stato proprio l’attore di The Amazing Spider Man a premiare l’attrice. Subito dopo i due si sono allontanati insieme nel dietro le quinte e sono stati visti parlare.

Durante la conversazione, secondo quanto si legge, avrebbe anche baciato la mano di Demi. Decisamente molto poco per dare il via al gossip ma tanto è bastato. Sono trascorse diverse settimane da quel momento e nelle ultime ore InTouchWeekly rilancia la notizia.

“I due sembravano decisamente affiatati. Ora le speculazioni stanno dilagando sul fatto che tra Demi e Andrew stia nascendo una storia d’amore, e tutti ne sono entusiasti“, si legge. È stato poi aggiunto che la frequentazione tra Andrew Garfield e Demi Moore sarebbe “iniziata mesi fa“.

Al momento non ci sono conferme ufficiali da parte dei diretti interessati. Entrambi gli interpreti non sono nuovi agli onori della cronaca. Garfield ha fatto coppia fissa per anni con Emma Stone, conosciuta proprio sul set di The Amazing Spider Man. La loro relazione è terminata nel 2015 ma sono rimasti in ottimi rapporti.

Moore è stata per anni al centro del gossip a causa della sua storia d’amore con Ashton Kutcher. La coppia si è sposata nel 2005 dopo due anni di fidanzamento per poi divorziare ufficialmente nel 2013. Demi e Ashton sono stati il simbolo dell’amore senza età: l’attrice era più grande di 16 anni.