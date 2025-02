Adrien Brody ha di recente raccontato di essere stato scambiato per Adam Brody nel bagno di un ristorante. Ecco le sue dichiarazioni da Jimmy Fallon.

Lo scambio di persona con Adrien Brody

Il 6 febbraio 2025 esce in Italia il film The Brutalist con Adrien Brody e proprio l’attore, nelle ultime settimane, ha fatto il giro dei più importanti show americani per pubblicizzare questo nuovo progetto. Ed è stato proprio al Tonight Show di Jimmy Fallon che ha raccontato una storia molto divertente che riguarda uno scambio di persona.

La conversazione è partita menzionando un tweet di Kim Kardashian in cui ha menzionato gli attori di Nobody Wants This. Purtroppo, però, si è confusa e ha scritto Adrien invece di Adam. Da qui è arrivata la domanda del conduttore, il quale ha chiesto all’ospite se gli capita spesso di venire confuso con il collega:

“Ha fatto scoppiare il mio Instagram. Sono diventati tutti pazzi“, ha commentato Adrien Brody facendo ridere il pubblico presente in studio. Poi ha continuato:

“Sai, è divertente. Dopo questo fatto alcune persone ci hanno confuso. Di recente ero a cena con il regista di The Brutalist, Brady Corbet, e sono andato alla toilette. Questo tizia mi si è avvicinato e mi ha detto: ‘Scusi, scusi. Mia moglie è molto meglio di me in questo ma… Lei è Adam Brody?'”.

Lui ha risposto chi fosse davvero e l’uomo se ne è andato via e forse, per l’imbarazzo, stava per entrare nel bagno delle donne. Ecco perché è stato fermato da Adrien Brody stesso e l’uomo si è scusato ancora una volta prima di andarsene via. Un momento che ha portato grand ilarità tra gli spettatori presenti.