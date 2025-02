Noah Centineo ha raccontato come è andato il primo provino fatto con Lana Condor per Tutte le volte che ho scritto ti amo

Il racconto di Noah Centineo

Noah Centineo ha ricordato l’inizio di uno dei momenti più fortunati della sua carriera. Ci riferiamo ovviamente alla trilogia To All The Boys, che gli ha permesso di ottenere una popolarità senza precedenti. Con il ruolo di Peter Kavinsky Noah ha conquistato cuori ed è riuscito a farsi notare nell’industria cinematografica americana.

Il primo film, Tutte le volte che ho scritto ti amo, è datato 2018. Successivamente la storia tra Peter e Lara Jean è stata raccontata attraverso altri due film, uno uscito nel 2020 e uno nel 2021 (sempre su Netflix). Ma come è nato il tutto? Centineo ha ricordato il primo provino di coppia fatto con Lana Condor durante un’intervista rilasciata al podcast Chicks in the Office.

@chicksintheoffice Noah Centineo did not dress appropriately for his Peter Kavinsky audition…but it worked 🫣 ♬ original sound – chicksintheoffice

“Penso di aver fatto solo un provino e poi ho fatto una lettura del copione con Lana Condor per testare la nostra chimica. Lana aveva già conquistato il ruolo, era suo“, ha ricordato l’attore.

“Penso di essere arrivato in ritardo all’audizione iniziale e indossavo delle ciabatte con dei calzini e una grossa felpa. Sono entrato dentro e Tamara Lee, che era la responsabile del casting, dopo il mio provino ha detto ‘Devi vestirti in modo appropriato’. Ma ha funzionato“, ha poi aggiunto Noah Centineo.

Quest’anno l’attore è tornato a vestire i panni di Peter Kavinsky in XO Kitty, serie spin-off targata Netflix. “Lavorare di nuovo con Anna è stato fantastico. È così meravigliosamente talentuosa e la sua etica del lavoro si vede in ogni scena“, ha raccontato in un’intervista Centineo.

“Tornare nell’universo di To All the Boys è stata una vera gioia e spero che il nostro incredibile pubblico si diverta a rivedere Peter tanto quanto me“, ha concluso Noah.