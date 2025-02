Uno spin-off di Victorious su Trina Vega, la sorella maggiore di Tori, sarebbe in lavorazione su Nickelodeon

Un nuovo spin-off di Victorious in arrivo

Victorious sta per avere un nuovo spin-off! Vi ricordate la serie con protagonista Victoria Justice su Nickelodeon? Era il marzo del 2010 quando facemmo per la prima volta conoscenza con il personaggio di Tori Vega che, mentre assiste alla recita di sua sorella Trina alla Hollywood Arts High School, riesce a farsi notare e mostra le sue arti canore.

Entrerà perciò in questa esclusiva scuola dove conoscerà tanti altri studenti. Tra questi ci sono Jade e Cat, che diventeranno le sue migliori amiche, e Beck, che diventerà nel corso delle quattro stagioni il suo fidanzato.

Questa sitcom è stata molto importante per l’industria dell’entertainment americana perché ha lanciato diversi volti. Oltre Avan Jogia ed Elizabeth Gillies citiamo Ariana Grande, la cui carriera è decisamente scoppiata dopo questo ruolo.

Terminata la sua esperienza in Victorious infatti Grande è stata protagonista del suo personale spin-off, Sam & Cat. Al suo fianco per 36 episodi c’è stata Jennette McCurdy, che ha interpretato il ruolo di Sam in un’altra serie Nickelodeon (iCarly).

Come mai vi stiamo raccontando tutto questo? Perché nelle ultime ore Deadline ha riportato alla luce il mondo di Victorious annunciando la produzione di uno spin-off su Nickelodeon. Il nuovo progetto ha come titolo provvisorio Hollywood Arts e vedrà come protagonista Daniella Monet, che tornerà pertanto a vestire i panni di Trina Vega.

Il suo personaggio ritornerà nella scuola che l’ha formata come nuova insegnante. Con molta probabilità avrà a che fare con una nuova classe di studenti. Al momento però non sappiamo se vecchi membri dello show originale torneranno.

Il produttore della serie originale, Dan Schneider, non ha alcun coinvolgimento nel nuovo show. Non si hanno neanche informazioni su un’ipotetica data di inizio delle riprese né tantomeno su una data d’uscita.