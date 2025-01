Oscar 2025: niente esibizioni live per la categoria Miglior Canzone Originale

Una decisione storica cambierà il volto della cerimonia degli Oscar 2025: le esibizioni dal vivo delle canzoni candidate nella categoria Miglior Canzone Originale saranno eliminate. L’annuncio, comunicato in una lettera ufficiale dell’Academy of Motion Picture Arts and Sciences, segna una svolta per una delle tradizioni più amate della serata.

La lettera, firmata dal CEO Bill Kramer e dalla presidente Janet Yang, spiega che l’obiettivo di quest’anno sarà quello di celebrare maggiormente i cantautori. Invece delle tradizionali performance live, la cerimonia si concentrerà sulle storie e sulle ispirazioni dietro le canzoni candidate. “Vogliamo onorare il lavoro degli autori attraverso riflessioni personali dei team creativi, svelando il processo che dà vita a queste opere musicali,” si legge nel messaggio.

Nonostante l’assenza delle esibizioni live, la trasmissione includerà momenti musicali speciali che collegheranno la storia del cinema al futuro, oltre a un tributo alla città di Los Angeles, recentemente colpita da devastanti incendi.

Tra i candidati di quest’anno nella categoria Miglior Canzone Originale troviamo:

El Mal da Emilia Pérez

The Journey da The Six Triple Eight

Like a Bird da Sing Sing

Mi Camino da from Emilia Pérez

Never Too Late da Elton John: Never Too Late

Leggi anche: Robert Pattinson ha quasi abbandonato la recitazione dopo il Covid e gli scioperi

Le esibizioni live delle canzoni candidate sono state un pilastro della cerimonia per quasi ottant’anni, anche se non sempre gli artisti originali eseguivano i brani. Negli anni, star come Frank Sinatra e Beyoncé hanno regalato performance memorabili. Tuttavia, ci sono stati precedenti in cui la categoria non ha incluso esibizioni, come nelle edizioni del 1989, 2010, 2012 e 2021.

Gli Oscar 2025, presentati per la prima volta da Conan O’Brien, saranno trasmessi il 2 marzo.