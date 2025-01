A causa del Covid e degli scioperi Robert Pattinson ha quasi smesso di recitare

Robert Pattinson ha rivelato di aver messo in discussione la sua carriera per due anni. La star di Mickey 17 ha raccontato a Vanity Fair che, tra la pandemia e gli scioperi, aveva iniziato a chiedersi se il cinema stesse davvero morendo.

È strano perché negli ultimi anni, a partire dal COVID e poi con gli scioperi, tutti continuavano a dire che il cinema stava morendo. E in modo abbastanza convincente. Onestamente, mi stavo quasi allontanando dalla recitazione. Aveva davvero iniziato a diventare un po’ preoccupante.

Questa condizione lo aveva portato a mettere in dubbio il proprio futuro all’interno dell’industria cinematografica, che fino a quel momento era stata generosa con lui.

Ma poi sono arrivati alcuni film, come il candidato agli Oscar The Brutalist diretto dal suo amico Brady Corbet, che gli hanno fatto ritrovare l’entusiasmo per il cinema. Corbet aveva già diretto Pattinson nel suo film d’esordio The Childhood of a Leader.

Guardando gli ultimi mesi, c’è stata questa ondata di film molto ambiziosi. Penso che le pellicole che saranno nominate agli Oscar quest’anno saranno davvero interessanti, e sembra che ci sia improvvisamente un nuovo gruppo di registi che entusiasma anche il pubblico.

Mentre tornerà a lavorare per un grande studio con The Batman 2, le cui riprese dovrebbero iniziare quest’anno con una data di uscita prevista per ottobre 2027, Robert Pattinson ha anche diversi progetti indipendenti in lavorazione.

L’attore reciterà accanto a Jennifer Lawrence in Die, My Love, il nuovo film di Lynne Ramsay. Inoltre, ha recentemente terminato le riprese di The Drama di A24, con Zendaya e diretto da Kristoffer Borgli.

Prossimamente, poi, sarà la volta dell’ultimo film della trilogia di The Batman di Matt Reeves. Pattinson aveva precedentemente accennato al fatto che potrebbe effettivamente ritirarsi dalla recitazione dopo aver completato questo progetto.