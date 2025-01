Robert Pattinson e i suoi strani accenti in Mickey 17

Il nuovo trailer di Mickey 17, il film di Bong Joon-ho, ha acceso l’entusiasmo dei fan non solo per la trama intrigante, ma anche per l’accento inaspettato e sorprendente di Robert Pattinson.

Nel film, Pattinson interpreta Mickey Barnes, un “sacrificabile” il cui corpo viene rigenerato, mantenendo i suoi ricordi, ogni volta che muore. Questo ha permesso quindi all’attore di interpretare ben 19 versioni del personaggio, ognuna con la sua sfumatura distintiva.

Reazioni al trailer pubblicate su YouTube hanno evidenziato lo stupore degli spettatori. Un fan ha scritto: “NON mi aspettavo quella voce da Pattinson”, mentre un altro ha commentato: “La gamma vocale di Robert è folle. Sembra una persona diversa in ogni film”. Altri hanno elogiato la sua versatilità, definendolo “un maestro degli accenti strani e inquietanti”.

Ma da dove viene questa nuova voce così peculiare? Robert Pattinson ha svelato la sua ispirazione in un’intervista con Elle. Sorprendentemente, l’accento è basato su Steve-O, la star del programma Jackass. L’attore ha spiegato: “Mi ricordo di un’intervista con Steve-O in cui parlava delle acrobazie pericolose che faceva nella prima stagione di Jackass. Era così coraggioso senza mai riconoscere il proprio coraggio. Ho pensato che ci fosse qualcosa di simile in Mickey”.

Nonostante la sua audace scelta, il regista Bong Joon-ho ha inizialmente reagito con perplessità, costringendo Robert Pattinson a moderare il suo approccio. “Forse era una svolta troppo grande,” ha ammesso l’attore, che però ha scherzato dicendo di essere pronto a interpretare Steve-O in un futuro biopic.

La star ha anche raccontato di aver perfezionato l’accento camminando in pubblico e fingendo di essere al telefono. “È uno dei miei hobby preferiti,” ha confessato.

Robert Pattinson ha già dimostrato il suo talento vocale in ruoli precedenti, come l’accento francese in Enrico V e la sua voce camaleontica nel doppiaggio inglese di Il ragazzo e l’airone.

Mickey 17 uscirà al cinema in Italia il 6 marzo 2025.