Giovedì 10 aprile 2025 su Rai 1 alle 21.30 va in onda la sesta puntata della stagione 8 della fiction Che Dio ci aiuti: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8, in onda il 10 aprile 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Per Lorenzo arriva un brutto colpo: ritrova l’agenda di Serena su cui sono segnati vari appuntamenti con un certo Dario. Azzurra tenta di dissuaderlo da qualsiasi brutto pensiero, ma per Lorenzo non è facile accettare che Serena gli abbia nascosto qualcosa.

Per non pensarci troppo, si butta a capofitto sul caso che coinvolge una sua giovane amica che sta per sposarsi. Nel frattempo, la cotta di Cristina è sempre più evidente: ai suoi occhi Pietro è proprio il ragazzo perfetto. Infine, Corrado si offre di aiutare legalmente Melody con la storia di Sandrino.

Lorenzo riceve un invito a una serata di gala dove riceverà un premio e Alessia, l’assistente sociale che collabora con la Casa del Sorriso, si offre di accompagnarlo. Lorenzo accetta, ma un dolore ai muscoli del collo lo blocca.

Pietro, intanto, chiede a Cristina di accompagnarlo all’evento. Mentre Olly si chiede come mai Edoardo si comporta in maniera così distante, Melody e Corrado sono sempre più complici.

Anticipazioni sulla sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8 del 10 aprile

Stando alle anticipazioni sulla trama della sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8, nell’episodio 11, intitolato Aiutami, mentre Azzurra e Lorenzo si occupano di un presunto caso di violenza domestica, la suora scopre finalmente l’identità di Dario.

Nel frattempo, Cristina tiene le distanze da Pietro che, forse, comincia a guardarla con occhi diversi. Olly si chiede se ha senso proseguire la sua relazione con Edoardo. Infine, Melody passa un guaio a causa di Priscilla, la fidanzata di Corrado, che nel frattempo si chiede se la sua compagna sia sincera.

Nell’episodio 12, intitolato Rewind, Cristina è in un grosso guaio che coinvolge il suo ex fidanzato Matteo. Quando scoppia il caso, chi ne resta più deluso è Pietro. Azzurra cerca di starle accanto. Cristina è in crisi: forse Pietro ha ragione.

Nel mentre, Azzurra rivela a Lorenzo il segreto di Serena, che sconvolgerà l’intera casa-famiglia. E in questi giorni di trambusto, mancava solo un nuovo (momentaneo) ospite: Corrado. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla sesta puntata della fiction con Francesca Chillemi, in onda il 10 aprile 2025.

Dove vedere in streaming la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 8

Essendo una fiction di Rai 1, gli interessati hanno la possibilità di vedere Che Dio ci aiuti 8 anche grazie alla piattaforma streaming RaiPlay. Nel suo catalogo troviamo le precedenti sette stagioni e piano piano verrà caricata anche l’ottava.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. RaiPlay dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate di Che Dio ci aiuti 8 vengono rese disponibili in streaming all’interno del catalogo della piattaforma. La prima è stata disponibile in anteprima. Attualmente abbiamo le prime quattro.