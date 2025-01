Benedict Cumberbatch svela che il suo Doctor Strange non apparirà in Avengers Doomsday: lo spoiler stupisce i fan della Marvel

Benedict Cumberbatch anticipa che Doctor Strange non sarà in Avengers Doomsday

Benedict Cumberbatch, noto per il suo ruolo di Doctor Strange, ha recentemente rivelato in un’intervista con Variety che il suo personaggio non apparirà in Avengers: Doomsday.

L’attore ha menzionato una “pausa” per il suo personaggio, lasciando intendere cambiamenti significativi nella sceneggiatura del film. Questo spoiler ufficiale ha sorpreso i fan, che si aspettavano un ruolo centrale per lo stregone supremo nel prossimo capitolo degli Avengers.

Marvel Studios ha costruito un impero cinematografico senza precedenti con il Marvel Cinematic Universe (MCU). Dopo il successo travolgente della Saga dell’infinito siamo ora in quella del Multiverso, che culminerà con il tanto atteso Avengers: Doomsday previsto per il 2026.

Le modifiche al film sono in parte attribuite ai problemi legali di Jonathan Majors, che hanno portato alla rimozione del suo personaggio, Kang, come principale antagonista. Al suo posto, il Dottor Destino, interpretato da Robert Downey Jr., assumerà il ruolo del villain principale. Questo segna un ritorno in grande stile per Downey Jr. nell’MCU, in un ruolo completamente diverso da quello di Tony Stark/Iron Man.

Benedict Cumberbatch ha rassicurato i fan, confermando che Doctor Strange avrà un ruolo significativo nel sequel Avengers: Secret Wars, previsto per il 2027. Inoltre dovrebbe presto essere annunciato anche il terzo capitolo dedicato al personaggio di Doctor Strange.

Nonostante l’impegno della Marvel nel mantenere segreti i dettagli dei film, spoiler involontari da parte degli attori non sono una novità. Benedict Cumberbatch, solitamente attento, si unisce a nomi come Tom Holland e Mark Ruffalo, famosi per aver anticipato dettagli chiave in passato.

L’attesa per Avengers: Doomsday cresce, con l’uscita fissata per il 1° maggio 2026.