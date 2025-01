La star Ryan Gosling sarebbe in trattative per recitare nel nuovo film di Star Wars diretto dal regista Shawn Levy

Ryan Gosling verso il franchise di Star Wars?

Ryan Gosling potrebbe collaborare con Shawn Levy per il suo prossimo grande ruolo: attualmente, il regista di Deadpool & Wolverine è impegnato nello sviluppo di un progetto legato a Star Wars. Secondo quanto riportato, avrebbe scelto la star di Barbie come protagonista.

Stando a The Hollywood Reporter, Gosling è in trattative per un possibile ruolo nel film di Star Wars diretto da Levy. L’aggiornamento arriva a circa tre anni da quando il regista ha iniziato a lavorare al progetto nel 2022 insieme a Jonathan Tropper.

La sceneggiatura del film è in lavorazione da oltre un anno, ma al momento non si conoscono dettagli sulla trama. Non è chiaro come il film si collegherà agli altri progetti del franchise di Star Wars, né in quale periodo temporale sarà ambientato.

Ad oggi, non sono state fornite ulteriori informazioni sul cast del progetto. Non si sa in quale periodo sarà ambientato. Le storie di Star Wars coprono centinaia di anni, raccontando le vicende di una repubblica galattica trasformata in dittatura e poi in ribellione.

Non è nemmeno chiaro se la trama riguarderà i Jedi e i loro nemici, i Sith. Tuttavia, si sa che il film non sarà collegato alla cosiddetta Skywalker Saga, ovvero le storie incentrate sui celebri personaggi Luke Skywalker e suo padre Anakin.

Secondo quanto riportato da THR, il progetto è concepito come un film autoconclusivo. Lucasfilm non ha rilasciato commenti su eventuali accordi imminenti o dettagli relativi al progetto.

Fonti dicono che il regista stava valutando di dirigere un altro film per Paramount, che lo avrebbe riunito con Ryan Reynolds e Hugh Jackman. Tuttavia, l’interesse e il coinvolgimento improvviso di Ryan Gosling avrebbero dato una spinta al progetto di Star Wars.

Se l’accordo verrà finalizzato, il film non solo diventerà la prossima opera di Levy, ma anche il prossimo film di Star Wars ad entrare in produzione, con le riprese che potrebbero iniziare già questo autunno.