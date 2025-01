Perché Glinda non sa fare magie in Wicked

Nel film Wicked, il desiderio di Glinda di diventare una strega abile si scontra con la sua difficoltà a praticare la magia. Nonostante il suo entusiasmo e la determinazione, spesso fallisce nei suoi tentativi di eseguire incantesimi, come dimostrato nella famosa scena di “Popular” in cui non riesce a trasformare un semplice abito per Elphaba.

Wicked è da qualche settimana disponibile per l’acquisto e il noleggio tramite Video On Demand. Assieme al film la Universal Pictures ha anche pubblicato una selezione di scene eliminate.

Una scena tagliata dal film offre una spiegazione interessante a questa sua incapacità. Dopo il numero “I’m Not That Girl“, Glinda e Elphaba studiano insieme stregoneria, ma Glinda non riesce nemmeno a far fluttuare una moneta con la sua bacchetta. Quando la ragazza, frustrata, si lamenta della complessità della magia, Elphaba le suggerisce che potrebbe dipendere dal fatto che la sua vita, finora, è stata priva di difficoltà. A differenza di Glinda, cresciuta in un ambiente privilegiato e protetto, Elphaba ha affrontato il dolore e l’isolamento, condizioni che sembrano rafforzare la sua connessione con la magia.

Il film suggerisce quindi che la magia in Wicked non è solo una questione di abilità tecnica, ma è profondamente legata alle esperienze emotive e alle avversità vissute. Il dolore, la rabbia e la tristezza di Elphaba alimentano i suoi poteri. Invece la vita agiata di Glinda l’ha lasciata senza lo stesso accesso a queste emozioni potenti.

Nel musical Wicked, non è chiaro se Glinda padroneggi effettivamente l’arte della stregoneria. È anche implicito che la sua bolla sia semplicemente un’invenzione tecnologica del Mago. Tuttavia, Glinda completa il suo grado di stregoneria nel libro originale di Wicked e impara a lanciare incantesimi per conto proprio.

Rimane da vedere se in Wicked For Good, Glinda riuscirà finalmente a padroneggiare la magia. Lo scopriremo solo al cinema a novembre 2025, quando il secondo film uscirà.