La battuta sui due Sherlock di Avengers Endgame che non abbiamo mai sentito

Avengers Endgame ha regalato ai fan momenti indimenticabili e interazioni inedite tra i personaggi del Marvel Cinematic Universe. Tra queste, una dinamica interessante è stata quella tra Tony Stark/Iron Man, interpretato da Robert Downey Jr., e Stephen Strange/Doctor Strange, interpretato da Benedict Cumberbatch. Ciò che molti non sanno è che il film avrebbe potuto includere una battuta sul fatto che entrambi gli attori hanno interpretato Sherlock Holmes, ma questa è stata tagliata.

In un’intervista con Variety, Benedict Cumberbatch ha svelato che la battuta in questione prevedeva che un personaggio si rivolgesse ai due dicendo: “No sh-t, Sherlock”. In italiano lo potremmo tradurre con una frase sprezzante come “Ma va?!”, o “Non mi dire!”.

L’idea giocava sul modo di dire anglofono associato al personaggio di Sherlock Holmes, strizzando l’occhio al pubblico consapevole dei rispettivi ruoli degli attori. Tuttavia, la battuta è stata scartata per evitare di rompere l’immersione narrativa e mantenere il tono del film. “Abbiamo deciso di lasciare queste cose meta per le fan fiction,” ha commentato Cumberbatch.

Robert Downey Jr. ha interpretato Sherlock Holmes nei due film diretti da Guy Ritchie: Sherlock Holmes (2009) e Sherlock Holmes: Gioco di ombre (2011).

Benedict Cumberbatch, invece, ha dato vita a una versione moderna di Sherlock Holmes nella serie britannica Sherlock (2010-2017).

Nonostante la battuta non sia nel film, l’idea di un collegamento tra i due Sherlock rimane un dettaglio affascinante per i fan. Dopo Avengers Infinity War e Avengers Endgame rivedremo Robert Downey Jr. e Benedict Cumberbatch insieme, dato che i fan hanno amato la loro dinamica?

Cumberbatch ha svelato che il suo personaggio non apparirà in Avengers Doomsday, dove invece Downey Jr interpreterà a sorpresa l’antagonista. Invece Doctor Strange apparirà in Avengers Secret Wars, dove però non è confermata la presenza del Dottor Destino di Robert Downey Jr.

Noi speriamo di rivedere i due attori interagire in un film Marvel molto presto.