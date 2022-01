In Doctor Strange 2 nel multiverso della follia faranno un cameo Tom Cruise e Ben Affleck come Iron Man e Daredevil? Il rumor

Dopo che Loki e Spider-Man: No Way Home hanno introdotto il concetto di Multiverso, Doctor Strange 2 è pronto a fare un tuffo in svaraite realtà alternative. Questo significa che ci sono buone probabilità che il film includa diversi cameo. Diretto da Sam Raimi, il sequel di Doctor Strange riporta Benedict Cumberbatch nei panni dello Stregone, insieme a Wong (Benedict Wong), Christine Palmer (Rachel McAdams), America Chavez (Xochitl Gomez) e Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen). Ma al cast si potrebbero aggiungere anche Tom Cruise e Ben Affleck, come Iron Man e Daredevil.

I dettagli esatti della trama sono ancora avvolti nel mistero, ma il primo trailer ha anticipato che tratterà le conseguenze di No Way Home. Infatti sembra che il destino dell’intero multiverso sia in pericolo, e a minacciarlo sarebbe proprio Doctor Strange.

Nei mesi precedenti, si diceva che il sequel avrebbe incluso cameo dell’universo Marvel di Fox, in particolare degli X-Men e dei Fantastici Quattro. Sembra anche che altri personaggi dell’MCU come Mobius e Sylvie, dalla serie Loki, appariranno. Tuttavia ora è emersa un’altra curiosità interessante.

Jeremy Conrad di Manabyte ha condiviso che i Marvel Studios hanno fatto un’offerta a Ben Affleck per apparire nel film come Matt Murdock/Daredevil. Infatti sembra che la sua presenza servirà per dare una sbirciatina al suo universo, chiudendo poi le porte a questa versione del personaggio. Big Screen Leaks ha confermato il rapporto di Conrad, svelando che la Marvel ha inviato contratti preliminari al team di Affleck. Tuttavia al momento non ci sono certezze sul fatto che il cameo sia stato poi realizzato.

Non è chiaro se questa voce su Doctor Strange 2 sia vera, ma i rapporti provenienti da varie fonti potrebbero indicarne la legittimità. Ben Affleck ha fatto il suo debutto nel mondo Marvel nel 2003 con il film Daredevil, interpretando Matt Murdock. Ora, come ha confermato No Way Home, Charlie Cox sarà Daredevil dell’MCU, dopo averne vestito i panni nell’omonima serie.

Ma non finisce qua! Infatti già a settembre 2020 si era parlato della possibilità di un cameo di Tom Cruise nei panni di Iron Man in Doctor Strange 2. Ai tempi RPK svelò che i Marvel Studios stavano valutando l’idea di una serie di cameo, per mostrare nel sequel più versioni di Doctor Strange. Sembra quindi che Tom Cruise sia stato contattato per interpretare un Tony Stark da un’altra Terra. La cosa divertente è che in passato l’attore ha quasi ottenuto il ruolo di Iron Man prima di Robert Downey Jr, per un film non dell’MCU!

Sappiamo che vedremo almeno tre versioni di Doctor Strange: il nostro, il Supreme Strange di What If e Defender Strange (la cui presenza è stata leakata da alcuni gadget del film). Questo vuol dire che anche il resto del rumor, su Tom Cruise come Iron Man e Ben Affleck come Daredevil in Doctor Strange 2, sarà vero?

