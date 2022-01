Spider-Man No Way Home non potrà competere ai BAFTA perché Sony non ha rispettato una deadline imposta dai British Academy Film Awards

Spider-Man No Way Home non sarà in gara ai BAFTA 2022

Da giorni si parla del fatto che Spider-Man: No Way Home sarà uno dei primi film Marvel che farà parlare di se durante la stagione dei premi. Tuttavia è già certo che il terzo film dell’Uomo Ragno di Tom Holland non potrà concorrere ai BAFTA. Ecco spiegato il motivo.

Il 10 gennaio, il team dei BAFTA ha dichiarato che No Way Home non soddisfaceva i criteri per l’evento del 2022 e che non sarebbe stato idoneo per competere. Secondo THR, il problema deriva da BAFTA View, un nuovo portale streaming che consente alla commissione votante di vedere in lizza per la competizione.

Infatti sembra che No Way Home non sia stato pubblicato in tempo sul portale, per farlo guardare alla giuria dei BAFTA. Il film sarebbe dovuto arrivare sulla piattaforma il 30 dicembre, ovvero quattro giorni prima del primo round di votazioni, che si è tenuto il 3 gennaio, ma così non è stato. La scelta di Sony è però derivata da questioni legate alla pirateria. Infatti, ai tempi, il cinecomic non era ancora arrivato in diversi mercati del mondo. Infatti non aveva ancora debuttato in paesi come le Filippine, la Slovacchia, la Norvegia, e il Giappone. Quindi gli Studios non hanno rispettato le deadline imposte dai BAFTA, non pubblicando in tempo No Way Home su questa piattaforma.

“Come indicato nel nostro regolamento, tutti i film devono essere messi a disposizione dei membri votanti su BAFTA View prima della chiusura del primo round delle votazioni per garantire equità e parità per tutti i titoli e il film non è stato reso disponibile dal distributore“, questa la spiegazione fornita da BAFTA View sul suo sito web.

Quindi Spider-Man No Way Home, avendo saltato il primo round di votazioni, non potrà concorrere ai BAFTA. Ora però Amy Pascal e Kevin Feige puntano agli Oscar, sperando di vedere in gara il film in alcune delle categorie premiate. In tutto il mondo il cinecomic ha totalizzato 1.536 milioni di dollari di incassi al botteghino.

I film in gara ai BAFTA 2022 saranno annunciati mercoledì 12 gennaio.

