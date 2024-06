News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 25 Giugno 2024

Bridgerton

Bridgerton 3, tagliate alcune scene su Colin bambino?

Un nuovo mistero su Bridgerton 3 colpisce i fan della serie. Da qualche giorno ormai si aggirano sui social diverse voci su presunte scene tagliate dal montaggio finale. In particolare alcuni seguaci sono persuasi dall’idea che esistano delle scene piccanti tra Pen e Colin che sono state omesse dalle puntate mandate in onda.

Su questa vicenda è intervenuto anche uno dei produttori dello show Netflix che ha prontamente smentito le voci. “Non so da dove provenga tutto questo, ma queste affermazioni sono false. Le presunte scene… non esistono“, ha dichiarato in maniera chiara Tom Verica. Nelle ultime ore ci troviamo di fronte a un nuovo mistero.

Molto prima dell’uscita della terza stagione di Bridgerton infatti sono apparse alcune foto dal set della serie in giro. Tra queste ce n’è una che mostra un baby attore nei panni di un giovane Colin davanti a un camerino in cui appare la scritta “Young Colin”.

young colin🤏 old colin🍷 pic.twitter.com/CLlwHsfmuK — aru • loves nic and luke (@Iittle_star) April 27, 2024

Questo fece pensare all’epoca che in Bridgerton 3 potessero esserci dei flashback che raccontassero qualcosa di più del protagonista da bambino. Esattamente come accaduto per Anthony. Eppure non è stato così.

Nessun flashback riguardante l’infanzia di Colin è apparsa nel corso della terza stagione dello show. Le scene in questione sono state effettivamente girate e poi escluse dal montaggio finale? Questa sembra essere oggi l’ipotesi più accreditata.

Chissà se in futuro la serie ci regalerà qualcosa in più sul passato del personaggio interpretato da Luke Newton. Con molta probabilità sia quest’ultimo che Nicola Coughlan torneranno anche nella quarta stagione di Bridgerton, già confermata.

La volontà della showrunner è infatti quella di avere i protagonisti della precedente annata anche in quella successiva, in modo da fare un simbolico passaggio di testimone nel corso delle puntate.