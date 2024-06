Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 25 Giugno 2024

Braccialetti rossi

Una nuova stagione di Braccialetti Rossi?

È in arrivo una nuova stagione di Braccialetti Rossi? L’ipotesi stuzzicherebbe parecchio i fan della serie e potrebbe essere stata alimentata anche da alcuni gesti degli ultimi giorni dei protagonisti. Ma andiamo con ordine.

La fiction è andata in onda per tre stagioni, tra il 2014 e il 2016, ed è ispirata dall’omonimo libro del 2006. Al centro della trama un gruppo di adolescenti e di bambini costretti a convivere in una struttura ospedaliera per le ragioni più variegate. Tra i ragazzi nasce un legame speciale, suggellato da un bracciale rosso simbolo della loro amicizia.

La serie terminò il suo cammino con la terza stagione, che registrò un lieve calo d’ascolti rispetto alle stagioni precedenti. Il successo dello show varcò anche i confini nazionali e arrivò oltreoceano. La Fox produsse infatti Red Band Society, remake che durò però soltanto una stagione, con il premio Oscar Octavia Spencer.

Negli ultimi giorni Braccialetti Rossi è tornata a far parlare di sé per via di un ipotetico revival. Tutto è iniziato da una storia postata da Mirko Trovato, che ha interpretato il ruolo di Davide per tutte e tre le stagioni. Come segnalato da Webboh infatti l’attore ha postato lo screenshot di una videochiamata con il resto dei protagonisti: da Aurora Ruffino a Carmine Buschini.

In una storia successiva c’è anche un poster della serie. Infine, anche una didascalia che riporta la frase “What’s going on?“, che può essere tradotta in italiano con “Cosa sta succedendo?“. Tutti indizi che lasciano presupporre che ci sia davvero qualcosa che bolle in pentola.

Qual è la verità? Per ora né la Rai né la casa di produzione della fiction ha commentato ufficialmente il rumor. Non ci resta che attendere pertanto ulteriori risvolti in merito.