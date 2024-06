Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 24 Giugno 2024

Un Posto al Sole

Anticipazioni Un posto al sole di martedì 25 giugno 2024, cosa succede nella puntata? Tutte le novità sulla trama dell’episodio.

Anticipazioni Un posto al sole martedì 25 giugno 2024

Nuova puntata della soap Un posto al sole in arrivo: l’appuntamento è sempre alle 20.45 su Rai 3, dove gli episodi vanno in onda dal lunedì al venerdì. Ecco le anticipazioni dell’appuntamento del 25 giugno 2024.

Nella puntata precedente, deciso a reagire all’attacco subìto dalla giornalista, Ferri metterà in campo tutte le sue armi facendo leva anche su Filippo con un’insolita e spiazzante richiesta. Lucia Cimmino, nel tentativo di rintracciare il luogo in cui si nasconde il boss Torrente, coinvolgerà Damiano in un’importante operazione di polizia. Silvia e Michele decidono di intervenire nell’amicizia tra Claudia e Guido per evitare che Del Bue comprometta il suo matrimonio.

Leggi anche le anticipazioni della settimana

Trama puntata martedì 25 giugno 2024

Proseguiamo finalmente con le anticipazioni della puntata di Un posto al Sole del 25 giugno 2024. Ecco cosa accade nell’episodio in arrivo, Diego e Ida fanno programmi per il futuro e vivono un momento di grande vicinanza con Tommy. Ferri cercherà con ogni mezzo di trovare un modo per garantirsi un ruolo nella vita del bambino, incurante della distanza che il suo accanimento sta provocando fra lui e Marina e inconsapevole che qualcun altro potrebbe approfittarne per rientrare nella sua vita. Damiano scoprirà che, nonostante le soffiate di Eduardo, Torrente continua a essere un passo avanti a lui, il boss individuerà un modo per vendicarsi di Sabbiese.

Queste sono le anticipazioni della puntata di martedì 25 giugno 2024 di Un posto al sole.

Leggi anche: le anticipazioni della prossima puntata

Streaming Un posto al Sole RaiPlay

Su RaiPlay potete vedere Un posto al sole in streaming, sia in diretta che in replica on demand. Basterà accedere alla piattaforma intorno alle 20.50 per la diretta streaming, e dopo la messa in onda – a qualsiasi orario.