News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 24 Giugno 2024

Bridgerton

Simone Ashley scende in campo in difesa della collega Nicola Coughlan, vittima di body-shaming dopo Bridgerton 3

Simone Ashley difende Nicola Coughlan

Simone Ashley ha deciso di difendere pubblicamente la sua collega Nicola Coughlan da alcuni attacchi ricevuti nel corso di queste settimane. L’attrice irlandese è la protagonista assoluta della terza stagione di Bridgerton.

I nuovi episodi, suddivisi in due parti uscite tra maggio e giugno su Netflix, si concentrano sulla nascita e sull’evoluzione della storia d’amore tra Penelope e Colin. Anche nelle nuove puntate, in perfetto stile Bridgerton, abbiamo assistito a dei momenti vietati ai minori.

In questi giorni molte volte la Coughlan è stata vittima di inappropriati commenti degli hater, che hanno preso di mira il suo aspetto fisico facendo della becera ironia.

“È offensivo perché ho lavorato duro su questa serie; un anno di prove, lezioni di ballo e riprese, ho visto a malapena la mia famiglia, ho dato il massimo. E poi comincio a parlare con la stampa e l’unica cosa di cui la gente vuole parlare è il mio corpo? È così deludente e riduttivo“, ha risposto con coraggio Coughlan durante alcuni incontri con la stampa.

Anche Simone Ashley ha deciso di scendere in campo a favore della collega e parlare a suo favore. Lo ha fatto durante il Monte-Carlo Television Festival, come riportato anche da Deadline.

“Sì, gli haters continueranno a odiare e credo che tutti noi possiamo capirlo, ma non credo che lei permetta che questo la infastidisca. Ha una carriera forte e fruttuosa e un’intera vita davanti a sé. E credo davvero in lei, come lo crede il mondo intero“, sono le parole dell’interprete di Kate Sharma.

“Penso che Nicola stia volando. È una donna splendida, forte, sicura di sé e intelligente, e vederla fare questo press tour e diffondere tanta gioia e ispirazione a tutti, soprattutto alle donne, in tutto il mondo…“, ha poi aggiunto.