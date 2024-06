News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 24 Giugno 2024

Bridgerton

Bridgerton 3, il rumor sulle scene hot dei Polin

Ci sono delle scene inedite di Bridgerton 3 che sono state tagliate dal montaggio finale? No, non ci riferiamo a un momento tra i Mondrich che è stato escluso dalla messa in onda. Il riferimento è piuttosto ad alcune scene ad alto tasso erotico tra Penelope e Colin.

I protagonisti della terza stagione della serie Netflix hanno dato vita a una serie di momenti di intimità particolarmente apprezzati dal pubblico dello show. Come non citare, ad esempio, l’ormai celeberrima “scena della carrozza” del quarto episodio. O della “scena dello specchio”, uno dei momenti hot più lunghi ella storia della tv.

Da qualche giorno a questa parte si è diffuso tra i fan un rumor sull’esistenza presunta di altre scene piccanti con Nicola Coughlan e Luke Newton. Queste scene sarebbero però state escluse dal montaggio finale e, quindi, non sono andate in onda.

Ma cosa c’è di vero in questa voce che ha scatenato i seguaci, che stanno chiedendo a gran voce di guardare i contenuti rimossi? A quanto pare molto poco. A confermarlo è stato uno dei produttori e registi della serie durante un’intervista a People.

“Non so da dove provenga tutto questo, ma queste affermazioni sono false. Le presunte scene… non esistono“, sono le parole chiare e cristalline di Tom Verica. Insomma, tutto quello che potevamo vedere sui Polin lo abbiamo visto nel corso della stagione.

Ora che il capitolo III di Bridgerton è alle spalle è il momento di pensare al futuro dello show. In molti si stanno chiedendo se i Polin saranno parte del cast anche della futura stagione. Una risposta positiva è arrivata dalla showrunner.

Jess Brownell ha confermato la sua volontà di portare Nicola Coughlan e Luke Newton anche nel nuovo ciclo di episodi. “Come ogni coppia protagonista, vogliamo averla intorno il più possibile, soprattutto nella stagione immediatamente successiva alla loro“, ha dichiarato.