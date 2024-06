News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 24 Giugno 2024

Matthew Lewis potrebbe tornare in Harry Potter?

Neville Paciock potrebbe fare capolino nella nuova serie di Harry Potter? C’è molta attesa per il nuovo show televisivo prodotto da HBO che riporterà in tv, in una chiave completamente diversa, i libri di JK Rowling che hanno ispirato la saga cinematografica più famosa al mondo.

Nell’aprile del 2023 c’è stato l’annuncio ufficiale del network che ha confermato la volontà di raccontare la storia in un progetto televisivo che durerà ben 10 anni. In tutto questo periodo non ci sono state grosse novità in merito allo stato d’avanzamento dei lavori.

Nei mesi successivi all’annuncio ci sono state per lo più le dichiarazioni di alcuni degli interpreti. Daniel Radcliffe ha ad esempio rivelato che non ha intenzione di tornare a vestire i panni di Harry nel nuovo show. Tuttavia l’attore è pronto a godersi lo show da casa.

Negli ultimi giorni un altro membro della storica saga è tornato a parlare di questo nuovo progetto. Ci riferiamo a Matthew Lewis, interprete del leale e simpatico Neville Paciock. In un’intervista rilasciata a People ha rivelato che attualmente “non ha fretta di tornare nel mondo” di Harry Potter.

“Il motivo per cui ho iniziato a fare questo lavoro è che ho una capacità di attenzione molto ridotta – ha raccontato – Sono molto incapace di mantenere qualcosa per un periodo di tempo prolungato. Nel corso degli anni ho avuto moltissimi hobby e passioni. Non ne ho nemmeno uno che continuo a praticare. Mi innamoro follemente delle cose e poi me ne dimentico quasi subito“.

Tuttavia Lewis ha poi aggiunto che prenderebbe in considerazione un eventuale cameo di Neville nella serie. “Non è una cosa che sto guardando o che voglio fare, ma non storcerei il naso. Sarei molto interessato a vedere Neville da adulto – un’atmosfera completamente diversa. Potrebbe essere interessante. Sicuramente lo guarderei e lo prenderei in considerazione“, ha dichiarato.