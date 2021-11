BLANCA serie TV Lux Vide: trama, attori e quando inizia

Non solo Don Matteo, Che Dio Ci Aiuti, DOC – Nelle tue mani e – su Mediaset – Buongiorno Mamma, Lux Vide continua a produrre una serie TV dietro l’altra e, per mamma Rai, ha pensato a Blanca con Maria Chiara Giannetta.

La fiction in questione, presentata fra le novità dell’attuale palinsesto, andrà in onda entro fine novembre e su di essa l’attesa è già grande. Questo perché a differenza dei tanti altri gialli cui la rete ci ha abituati, Blanca ritrarrà le avventure di una detective ipovedente. Una storia decisamente inedita, dunque, che s’inquadra nell’attuale tendenza a dare sempre più spazio e voce alle minoranze.

Ambientata a Genova, dove le riprese si sono svolte nei mesi scorsi per la regia di Jan Michelini (Un passo dal cielo, Don Matteo), Blanca è una serie TV ispirata ai romanzi di Patrizia Rinaldi dei quali Lux Vide si è assicurata i diritti. La Rinaldi ha dato vita al personaggio di Blanca Occhiuzzi, detective del commissariato di Pozzuoli, nel 2009 ed è tornata su di esso solo a distanza di dieci anni con il racconto La danza dei veleni.

Ma passiamo in rassegna trama, attori, streaming e quando inizia la serie TV Blanca secondo i comunicati ufficiali di Lux Vide e non solo.

Trama serie TV Blanca Lux Vide

La trama della serie TV Blanca è incentrata sulle indagini e le disavventure della protagonista, un’investigatrice di Pozzuoli.

Blanca Occhiuzzi, nomen omen, è sovrintendente della polizia dalla spiccata sensibilità, ma dal carattere non facilissimo. È diventata cieca a causa di un brutto incidente, ma ha fatto di necessità virtù affinando tutti gli altri sensi e specialmente l’udito, diventando un’esperta in intercettazioni.

Al suo fianco lavorano il commissario Martusciello, che condivide con lei le origini partenopee, e il più giovane ispettore Liguori.

Circa il progetto della serie TV Blanca, il presidente di Lux Vide Luca Bernabei ha così dichiarato:

“Abbiamo ritratto Genova in tutta la sua bellezza. Per la colonna sonora abbiamo puntato su musica funky e le abbiamo dato uno stile insolito vestendola con costumi techno-street”.

In realtà, benché la fiction sia girata nel capoluogo ligure e nelle sue spiagge limitrofe, la storia è immaginata a Pozzuoli.

Anticipazioni e quante puntate sono

Se per le anticipazioni specifiche delle puntate di Blanca è ancora presto, sicuramente possiamo già informarvi di quante puntate sarà composta la serie TV di Lux Vide. Secondo quanto si legge su un articolo della Stampa comparso sul Blog dell’autrice Patrizia Rinaldi, infatti, la produzione avrebbe confezionato 6 puntate totali (12 episodi).

La messa in onda della fiction dovrebbe perciò abbracciare un arco di tempo di circa due mesi. Ai link qui di seguito, al momento opportuno, saranno caricate tutte le anticipazioni degli episodi.

Attori serie TV Blanca

Il cast completo della serie TV Blanca non è ancora stato diramato, tuttavia sappiamo sin da ora che fra gli attori che hanno preso parte alla fiction ci saranno:

Maria Chiara Giannetta è Blanca Occhiuzzi

è Blanca Occhiuzzi Giuseppe Zeno è il Commissario Martusciello

è il Commissario Martusciello Pierpaolo Spollon è l’ispettore Liguori

è l’ispettore Liguori Antonio Zavatteri è Alberto Ferrando

è Alberto Ferrando Enzo Paci è Bacigalupo

è Bacigalupo Gualtiero Burzi è Nello Carità

è Nello Carità Margareth Madè è Margherita

è Margherita Federica Cacciola è Stella

è Stella Fiorenza Pieri è Marinella

è Marinella Sara Ciocca è Lucia Ottonello

è Lucia Ottonello Antonio Ornano

Giuseppe Zeno si è trovato stavolta a recitare accanto alla moglie Margareth Madè. Se lui è volto notissimo della fiction italiana, lei è diventata famosa con Baaria di Tornatore, per poi partecipare a Ballando con le Stelle.

Pierpaolo Spollon, insieme a Maria Chiara Giannetta, è tra gli attori preferiti di Lux Vide. Lui è diventato famoso con DOC – Nelle tue mani, Leonardo, Che Dio Ci Aiuti, mentre lei è apparsa nelle ultime stagioni di Don Matteo e tornerà anche nella tredicesima e ultima con Terence Hill.

Riprese e quando inizia

Le riprese della serie TV Blanca si sono svolte dalla metà di febbraio fino ai primi di maggio 2021 tra Genova, Rapallo, l’Argentario e Roma, dove si è girato presso gli studi di Lux Vide siti nel comune di Formello.

Durante il soggiorno ligure, gli attori e la troupe hanno soggiornato presso il Grand Hotel Savoia del capoluogo.

Tra le location genovesi ci sono state: il vecchio borgo di Boccadasse, il Porto Antico e l’Aquario, la spiaggia di Camogli e più ampiamente il centro città. In Toscana la troupe si è invece fermata a Porto Ercole.

Ma quando inizia la serie TV Blanca? La data di uscita della nuova fiction di Lux Vide è stata fissata al 22 novembre, quindi le puntate andranno in onda di lunedì, contro il Grande Fratello VIP di Canale 5.

Una proiezione in anteprima della serie TV Blanca si è tenuta il 6 settembre 2021 a Venezia, come rivelato via Instagram dal protagonista Pierpaolo Spollon.

Pierpaolo Spollon annuncia la proiezione di Blanca a Venezia

Streaming

In quanto produzione originale Rai, la serie TV Blanca si potrà vedere in streaming (diretta o versione on demand) attraverso la piattaforma Rai Play. A questa si accede gratuitamente ma previa registrazione che attesi la maggiore età dell’utente. Si può utilizzare il servizio sia via Web sia tramite App per smart phone, smart TV o tablet.

Tutte le puntate della serie Blanca di Lux Vide saranno disponibili per lo streaming al momento dell’uscita, e dopo la messa in onda raccolte nell’apposita scheda sulla piattaforma.

Trailer e video

Verso fine ottobre, Rai 1 ha iniziato a passare in televisione il promo della serie TV Blanca, che potete vedere QUI.

