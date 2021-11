IMMA TATARANNI 2 stagione: news, anticipazioni, cast e quando inizia

L’indiscutibile successo di pubblico raggiunto dalla fiction di Rai 1 Imma Tataranni ha costituito la ragione principale del rinnovo per una seconda stagione. La serie, con protagonista da Vanessa Scalera ad Alessio Lapice, è ufficialmente tornata con nuove puntate. Per il momento gli spettatori hanno avuto modo di conoscere il Sostituto Procuratore dal carattere ruvido ma dal cuor gentile. Hanno fatto esperienza del suo intuito sottile, del suo talento professionale, del suo aspetto insolito e originale, ma sono anche entrati in contatto con i membri della sua famiglia. Tutto questo, restando incollati davanti a omicidi dai risvolti inaspettati e indagini avvincenti. Scopriamo meglio quando inizia Imma Tataranni 2 stagione, qual è il cast completo e tutte le anticipazioni sulle nuove puntate.

Imma Tataranni 2 quando inizia

La rassicurazione definitiva di una nuova stagione è venuta infine da Mariolina Venezia. La scrittrice delle avventure di Imma ha confermato che stava lavorando alla seconda stagione della Tataranni. Inoltre, a breve approderà in libreria il nuovo capitolo sui casi del Sostituto Procuratore, da cui verosimilmente la fiction continuerà a prendere spunto.

Date queste premesse, ci si è chiesti quando inizia la stagione 2 di Imma Tataranni. Il debutto dei nuovi episodi è avvenuto martedì 26 ottobre 2021. Le riprese sono partite la scorsa primavera.

Riprese e dov’è girato Imma Tataranni

E come si legge su Repubblica nel marzo 2021, la troupe ha ricominciato i lavori di registrazione per la seconda stagione, terminati poi nel corso dell’estate.

Le riprese sono ambientate principalmente a Matera, ma ci si dovrebbe spostare anche in Valdagri, al confine settentrionale con la Campania. Secondo le indiscrezioni, infatti, le location della stagione 2 di Imma Tataranni saranno per il momento dislocate fra:

Città di Matera

Rioni Sassi nel centro storico del capoluogo

Periferia di Matera

Valdagri

Roma

Nella Capitale si dovrebbero infatti girare soprattutto le scene in interni, che anche nella prima stagione erano registrate in studio.

Imma Tataranni 2 anticipazioni nuove puntate seconda stagione

Altrettanto complesso sarebbe al momento ricostruire i contenuti delle nuove puntate o una trama della seconda stagione di Imma Tataranni. Ciò nonostante, quel poco di anticipazioni che possiamo passare in rassegna su Imma Tataranni 2 le ha confidate Mariolina Venezia ai telespettatori.

“(Imma Tataranni) è un personaggio che ‘buca lo schermo’”, ha dichiarato la scrittrice a TV Sorrisi e Canzoni, specificando quanto la Scalera si discosti dall’aspetto fisico del personaggio libresco. La Imma dei romanzi è una donna molto più brutta e appariscente, che nonostante l’altezza ridotta e le dimensioni sproporzionate del décolleté ama gli abiti sgargianti e i colori accesi.

“Non posso anticipare nulla sul futuro della Tataranni“, ha proseguito. “Chiaramente tutte le storie avranno un loro sviluppo“, ha aggiunto però con tono intrigante.

Queste parole, piene di sottintesi, lasciano pensare che ne sapremo per esempio di più delle origini di Imma. Dopo che il Sostituto Procuratore ha scoperto infatti l’identità del vero padre, in che modo la notizia influenzerà il suo rapporto con la mamma e il proprio futuro? Tra un’indagine e l’altra, inoltre, quali conseguenze avrà il bacio appassionato che (finalmente!) è riuscita a scambiarsi con Calogiuri?

Infine, come si evolverà il matrimonio con Pietro, che le ha confessato di essere stato corteggiato dall’insegnante di ballo? Insomma, per il momento sono più i dubbi che le certezze in merito alla trama delle nuove puntate di Imma Tataranni 2. Aspettiamo quindi che nei prossimi mesi emergano altri particolari su quello che vedremo…

Quante puntate sono

Diversamente dalla prima stagione, la seconda tranche di episodi di Imma Tataranni si prolungherà con qualche appuntamento in più. Questo come “risarcimento” dell’attesa che il pubblico di Rai 1 ha dovuto subire tra l’uno e l’altro ciclo, a causa del dilagante Coronavirus. Dunque, di quante puntate si comporrà Imma Tataranni 2?

Secondo quanto rivelato nel marzo 2021, poco prima dell’inizio delle riprese, le puntate di Imma Tataranni 2 saranno otto, divise due parti:

Prima puntata Imma Tataranni 2×01 : Mogli e Buoi – 26 ottobre

: Mogli e Buoi – 26 ottobre Seconda puntata Imma Tataranni 2×02 : Via del Riscatto – 2 novembre

: Via del Riscatto – 2 novembre Terza puntata Imma Tataranni 2×03 : Dai Sassi alle Stelle – 8 novembre

: Dai Sassi alle Stelle – 8 novembre Quarta puntata Imma Tataranni 2×04 : Un Mondo Migliore di Questo – 9 novembre

: Un Mondo Migliore di Questo – 9 novembre Quinta puntata Imma Tataranni 2×05 : IN AGGIORNAMENTO – 2022

: IN AGGIORNAMENTO – 2022 Sesta puntata Imma Tataranni 2×06 :

: Settima puntata Imma Tataranni 2×07 :

: Ottava puntata Imma Tataranni 2×08:

Cast completo seconda stagione

Concludiamo questo lungo approfondimento sulla seconda stagione di Imma Tataranni, cercando di capire quali attori e personaggi torneranno nel cast delle prossime puntate. Per forza di cose, nel cast di Imma Tataranni 2 dovranno riprendere i loro ruoli: Vanessa Scalera (Imma Tataranni), Alessio Lapice (Calogiuri), Massimiliano Gallo (Pietro), Alice Azzariti (Valentina).

La regia degli episodi, come abbiamo già anticipato più sopra, sarà ancora una volta affidata al regista Francesco Amato.

Senz’altro, anche i nuovi episodi della fiction coinvolgeranno attori dal passato televisivo o cinematografico più noto, com’è già accaduto nella prima stagione. E non c’è ragione di dubitare che alcuni di essi si caleranno nelle parti di personaggi cruciali nelle indagini di ciascuna puntata. Ma anche per saperne di più su questo argomento, toccherà attendere.

