Una donna coreana ha ricevuto migliaia di telefonate dopo che, per errore, Netflix ha inserito in una scena di Squid Game il suo numero di cellulare. Ecco tutta la sua storia.

La scena tagliata in Squid Game

Esiste una scena di Squid Game che gli spettatori della prima stagione hanno sicuramente visto. Oggi, infatti, questa è stata eliminata perché ha causato non pochi problemi a una donna coreana che stava vivendo tranquillamente la sua vita. Ma che cosa è successo?

Come riporta anche il sito The Tab, nel corso dei primi episodi il protagonista Gi-hun riceve il biglietto da visita da parte del Reclutatore dopo aver vinto il minigioco. Se sulla parte frontale abbiamo visto i classici simboli geometrici (cerchio, triangolo e quadrato), sul retro era presente un numero di telefono.

Probabilmente gli spettatori hanno pensato che potesse trattarsi di un easter egg e chiamandolo avrebbero scovato un segreto nascosto della serie TV. Ma così non è stato e un’inconsapevole donna coreana ha iniziato a ricevere fino a 3mila chiamate totali. Non si trattava di un numero finto, ma per errore era stato scelto una combinazione che apparteneva a una persona reale.

Questa persona ha dovuto contattare la casa di produzione per chiedere se si potesse cancellare il numero e così è stato fatto. Oggi, infatti, questa scena non esiste più e solamente i primissimi fan di Squid Game potrebbero ricordarsela. Voi siete tra questi?

Non è la prima volta che vengono compiute delle piccole, ma anche meno fastidiose, sviste. Nella seconda stagione, infatti, gli spettatori hanno notato alcuni errori: il Reclutatore che riapre gli occhi anche se dovrebbe essere morto oppure un cameraman della troupe nel bel mezzo di una sparatoria tra guardie e concorrenti.