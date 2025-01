A distanza di alcune settimane dal rilascio di Squid Game 2, il rapper T.O.P ha spiegato perché ha accettato il ruolo di Thanos a distanza di undici anni dallo scandalo che lo ha coinvolto.

La spiegazione del rapper su Squid Game 2

T.O.P è stato condannato, nel 2017, a 10 mesi di carcere dopo essere stato dichiarato colpevole di uso di marijuana, una sostanza illegale in Corea del Sud. Da quel momento, anche se in realtà il suo ritiro dalle scene era partito tempo prima, il membro del gruppo Big Bang ha deciso di prendersi una pausa dal suo lavoro.

LEGGI ANCHE: Lee Jung-jae spiega perché Gi-hun non avrebbe potuto riconoscere il Front Man in Squid Game 2

È ritornato in televisione nel 2025 grazie alla stagione 2 di Squid Game all’interno della quale veste i panni di Thanos. Per undici lunghi anni l’attore non ha mai rilasciato alcuna dichiarazione, ma di recente ha rotto il silenzio in un’intervista con il The Korea Times. In sostanza, ha spiegato perché ha accettato la proposta del regista:

“L’offerta di interpretare Thanos mi ha intimidito. Il personaggio rispecchia il mio passato, riflette aspetti che vorrei tenere nascosti. La paura di venire ingabbiato in un ruolo mi ha fatto esitare. Ma il destino sembra avermi spinto verso questa direzione.

Per quasi 10 anni ho sentito come se nessuno mi guardasse. Ma il regista Hawng Dong-hyuk mi ha contattato per primo. La fiducia che aveva in me mi ha convinto. Come attore, il mio dovere è quello di ripagare chi si fida di me. Eccellere nella performance è un altro compito della mia vita”.

Ecco spiegato perché T.O.P ha preso parte a Squid Game 2 nei panni di Thanos. Una scelta azzeccata se consideriamo il fatto che tale personaggio è stato tra i più amati della nuova stagione. Cosa gli riserverà il futuro dopo il ritrovato successo?