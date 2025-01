Spunta una nuova teoria in merito al luogo in cui il Reclutatore sceglie le guardie che andranno a sorvegliare i giocatori degli Squid Game. Ecco tutto ciò che sappiamo.

La teoria sulle guardie di Squid Game

In passato abbiamo parlato delle modalità in cui le guardie potrebbero venire scelte. Non esiste una conferma, ma pare che tutto dipenda dal cartoncino che viene scelto nel momento in cui il Reclutatore si presenta davanti alla persona per la prima volta. In sostanza, se lo scegli rosso sarai una guardia e se lo scegli blu sarai un giocatore.

Tuttavia, a distanza di tre anni, una scena in Squid Game 2 potrebbe ribaltare tutto. Si potrebbe trattare anche solo di un easter egg e non avere nulla a che fare con questo discorso, ma sul web le teorie stanno impazzando. Come riporta anche il sito The Tab, l’ipotesi parte nella scena in cui la futura guardia 11 vede la figlia del giocatore 246 venire portata via da un’ambulanza.

Se si fa molta attenzione, si può notare che in alto a sinistra compare l’insegna di uno stand del parco a tema. La scritta potrebbe sembrarvi famigliare e chi conosce la lingua coreana ne ha già la certezza: quelli sono gli stessi caratteri che compaiono nel titolo dello show Netflix.

L’insegna nella scena di Squid Game 2

Dunque, siccome vediamo scritto “Squid Game” la teoria rivela che questo parco divertimenti potrebbe essere il luogo prescelto dal Reclutatore per selezionare i candidati. Questo perché, come vediamo in diverse scene, si tratta di persone che fanno un lavoro molto duro e faticoso. Ma anche spesso di gente che fatica a guadagnarsi da vivere.

Come detto poc’anzi, non abbiamo alcuna conferma che la teoria possa contenere una verità di fondo. Tuttavia, non è da escludere che possa rivelarsi esatta in futuro.