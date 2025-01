Forse non tutti lo sanno, ma Sarah Jessica Parker non era stata la prima scelta per il ruolo di Carrie in Sex and the City

Lo sapevate che Sarah Jessica Parker non era stata la prima scelta del regista per interpretare Carrie Bradshaw in Sex and the City? Ecco cos’ha rivelato la collega Kristin Davis.

La rivelazione di un’attrice di Sex and the City

Sex and the City nel corso degli anni è diventato un vero e proprio fenomeno globale, tanto che qualche anno dopo la sua chiusura è nato un sequel intitolato And Just Like That. Questa serie TV ha visto il ritorno di quasi tutto il cast principale che i fan hanno tanto amato e, come sempre accade, non possono mai mancare delle curiosità trapelate dagli attori stessi.

Kristin Davis, che ha interpretato Charlotte York Goldenblatt, ha raccontato alcuni aneddoti relativi allo show nel suo podcast Are You a Charlotte?. Come riporta anche il sito BuzzFeed, infatti, ha affermato che il regista aveva chiesto proprio a lei di sostenere il provino per la parte di Carrie Bradshaw:

“Ho rifiutato. Penso i averlo chiamato e di aver detto che non avrei potuto interpretare Carrie. Non sapevo a cosa stesse pensando”.

In un secondo momento, poi, ha anche rivelato che ha percepito come se il suo personaggio in Sex and the City sia stato declassato a un certo punto. Tuttavia, l’attrice ha ammesso che se lo aspettava perché le altre protagoniste erano molto “potenti“:

“Penso davvero che stessero cercando di risparmiare soldi, ma credo anche stessero penando: ‘Beh lei è così diversa, le altre tre sono potenti’. Anche se ero stressata per questa cosa ero convinta avessero bisogno di me.

Chiunque può essere licenziato in qualsiasi momento nel nostro campo, ma sentivo dentro di me che non sarebbe successo”.

L’attrice di Sex and the City ci aveva visto lungo e infatti, a distanza di anni, è tornata sul set insieme alle colleghe per un’altra avventura.