Perché Thanos si chiama così in Squid Game: la spiegazione

La seconda stagione di Squid Game ha introdotto un personaggio che ha rapidamente attirato l’attenzione: il rapper Thanos. Il nome del personaggio, un chiaro richiamo al famoso villain dell’MCU, è stato scelto dal creatore della serie, Hwang Dong-hyuk, per una ragione ben precisa.

La spiegazione dietro questa scelta è stata da lui chiarita infatti in un’intervista sul canale YouTube Still Watching Netflix. Secondo Hwang, il nome Thanos era necessario perché il personaggio risuonasse non solo con il pubblico sudcoreano, ma anche con una platea globale. Il creatore di Squid Game ha dichiarato:

“Il motivo per cui ho chiamato il personaggio Thanos… Non è un nome adatto a un rapper, era per progettarlo come un personaggio che i fan di tutto il mondo potessero amare.”

Thanos, interpretato dal rapper reale (Choi Seung-hyun), si distingue dagli altri concorrenti per la sua spiccata personalità e per la scelta di utilizzare il suo nome d’arte piuttosto che il suo nome reale, Choi Su-bong, o il numero di gioco, 230. Molti elementi lo collegano al cattivo della Marvel, dai suoi capelli viola che richiamano la pelle del titano, alle sue unghie colorate come le gemme del potere.

Per TOP Squid Game è stato un riscatto e un ritorno sulle scene, a causa di uno scandalo legato all’uso di marijuana, considerato un crimine in Corea del Sud, avvenuto nel 2017.

Nonostante le polemiche, il personaggio di Thanos è in realtà uno dei più amati nella seconda stagione di Squid Game.

Il creatore della serie TV ha spiegato anche cosa lo ha portato a decidere come sarebbe andato il percorso di Thanos nei giochi, e perché il personaggio spesso parla in inglese. Se non lo avete notato poi c’è anche un piccolo errore legato al rapper.

Nel corso del 2025 uscirà finalmente la terza e ultima stagione della serie TV.