Una frase, secondo il web, avrebbe svelato che il padre di Thanos ha già partecipato agli Squid Game in passato. Ecco la teoria che sta facendo il giro di Internet.

La teoria sul padre di Thanos in Squid Game

Le teorie sulla serie TV coreana si sprecano e ogni giorno giorno ne escono delle nuove più o meno verosimili. Tra le più recenti, per esempio, possiamo citare quella che lega il padre di Thanos agli Squid Game.

Il tutto accade nella terza puntata della seconda stagione dentro all’arena di ‘Un, due, tre stella‘. Mentre Gi-hun cerca di mettere in guardia tutti i concorrenti sui pericoli, Thanos cerca di fare colpo su una ragazza aprendosi anche sul suo passato.

LEGGI ANCHE: Tom Holland racconta le difficoltà su un set e del periodo in cui ha pensato di ricominciare a bere alcol

Commentando il comportamento del protagonista la giocatrice 196 esclama: “Quell’uomo deve essere ubriaco, dice che ci spareranno se perdiamo“. A questo punto l’altro ribatte: “Sembra uno di quegli uomini che tornano a casa ubriachi e iniziano a dire cose senza senso, dicendo che c’è una cavolo di microspia nella loro testa“.

Se ben ricordate, Gi-hun si era tolto una cimice impiantata nella propria testa dopo aver vinto i terribili giochi. E se lo stesso fosse capitato a suo padre? Oggi Thanos potrebbe aver deciso di partecipare agli Squid Game dopo aver perso in borsa tutti i soldi che aveva, senza sapere però che il genitore in passato si è trovato nella sua stessa situazione.

Chissà se ne sapremo di più nella prossima stagione! Anche se, visti gli sviluppi, è improbabile che tale aspetto venga approfondito oltre. Tuttavia, vi terremo aggiornati come sempre nel caso in cui dovessimo avere nuove informazioni al riguardo. Nel mentre, seguiteci per non perdervi tante altre news.