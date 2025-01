Thanos è uno dei personaggi più amati di Squid Game 2 e in molti sono rimasti stupefatti dal vederlo morire all’improvviso verso il finale. Il creatore ha spiegato il motivo dietro questa scelta.

La spiegazione sulla morte di Thanos in Squid Game 2

La seconda stagione di Squid Game ha introdotto nuovi personaggi e molti di loro li ritroveremo anche nel terzo ciclo di episodi. Altri, invece, sono purtroppo già morti anche se non tutti durante i terribili giochi messi in piedi dal Front Man.

Tra questi compare anche Thanos, il quale ha subito un destino diverso rispetto agli altri. Il tutto è avvenuto nel corso di una rivolta, dopo che le guardie hanno distribuito del cibo assegnando a ogni giocatore una forchetta. Nella serie TV questo viene descritto come un ‘round bonus’ e infatti, così come accaduto in passato, i giocatori si sono fatti la guerra tra loro.

In Squid Game 2 Thanos finisce per essere ucciso dal ragazzo accusato di avergli fatto perdere tutti i soldi investiti. Questo, infatti, lo infilza nel collo più volte con l’utensile da cucina e da lì scoppia il putiferio. Ma perché il creatore Hwang Dong-hyuk ha scelto di eliminare il personaggio in questo modo inaspettato? La risposta l’ha data a The Hollywood Reporter:

“Per quanto riguarda Thanos… Lui è uno dei miei personaggi preferiti. Credo fosse il momento giusto di vederlo andare via. Anche se ammetto che è stata una morte improvvisa.

La considero una scena intensa, il modo giusto al momento giusto. Il modo in cui esce di scena, se vedrete la terza stagione, condizionerà in qualche modo la trama. Sarà come se fosse ancora presente”.

Voi cosa vi aspettate da Squid Game 3 dopo la morte di Thanos? Appuntamento alla metà del 2025 per scoprire cosa accadrà nell’ultima stagione.