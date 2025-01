Uno dei giocatori apparentemente uccisi in Squid Game 2 potrebbe tornare nella terza stagione. Ma chi si sarebbe salvato e per quale motivo? Ecco tutto ciò che sappiamo sulla teoria che circola sul web.

Chi potrebbe essere vivo dopo Squid Game 2?

Nel corso della stagione 2 di Squid Game alcuni personaggi principali sono purtroppo andati incontro a un tragico destino. Uno di loro, però, potrebbe essersi salvato e la teoria che circola sul web potrebbe avere molto senso per qualcuno. Ma di chi stiamo parlando?

Come riporta anche il sito The Tab, si tratterebbe di uno dei giocatori uccisi a colpi di pistola durante la tentata ribellione. Questi hanno cercato di accedere alla sala di controllo per poter avere un’occasione di tornare a casa, ma hanno fallito nel loro intento e per tale ragione alcuni di loro sono morti colpiti dai proiettili delle guardie.

Uno dei caduti è stato il numero 246, ovvero il padre della bambina molto malata che vediamo nelle prime puntate. L’uomo decide di partecipare ai giochi per poter ottenere i soldi nella speranza di salvarla. Ciò che non sa, però, è che una delle guardie è una ragazza che ha conosciuto la piccola durante una parata e l’ha presa a cuore.

Per tale ragione, si pensa che la guardia che ha sparato al giocatore 246 sia questa persona e di conseguenza potrebbe essere stato colpito in un punto non vitale. Che sia andata davvero così oppure è solo una fantasia del web? Per scoprirlo dovremo attendere la metà del 2025, ovvero il periodo nel quale la terza stagione di Squid Game dovrebbe venire rilasciata su Netflix.

Il creatore avrà deciso di risparmiare il personaggio oppure avrà optato per una trama molto più struggente anche in Squid Game 2? Solo il futuro ce lo dirà.