In queste ore sul web si sta diffondendo una teoria secondo la quale un concorrente di Squid Game 2 potrebbe essere la mente dietro i sanguinosi giochi. Ecco tutto ciò che sappiamo.

La teoria su Squid Game 2

Squid Game 2 ha riscosso un successo enorme in tutto il globo, riuscendo anche a diventare la serie più vista al mondo su Netflix. La storia appassiona milioni di spettatori, i quali riflettono su ogni tipo di teoria. Infatti, in questi ultimi giorni, è spuntata fuori un’ipotesi che potrebbe avere in parte senso.

Il Front Man sappiamo che gestisce i giochi, ma chi è davvero la mente dietro all’organizzazione? Stando a quanto riportato anche dal sito The Tab, il vero capo sarebbe la concorrente 149, introdotta nella stagione 2 di Squid Game.

Prima di tutto viene fatto notare che la giocatrice si unisce ai giochi per aiutare suo figlio e non perché ha un problema finanziario proprio. C’è addirittura chi crede si tratti della moglie dell’originale 001, quindi ricollegandosi a un’altra ipotesi sarebbe anche la madre biologica del Front Man e il giocatore 007 sarebbe suo fratello (consapevole o meno).

Il presunto capo degli Squid Game

Inoltre durante il gioco della giostra, quando viene separata dal figlio, è proprio il giocatore 001 a salvarle la vita. Perché avrebbe dovuto farlo se il suo fine ultimo è quello di portare avanti i giochi e ingannare i protagonisti? Gli utenti del web pensano che volesse proteggere il suo capo.

Infine, un ultimo indizio risiede nel momento in cui il giocatore 388 sta per affrontare una guardia armata in Squid Game 2. Tuttavia, l’anziana concorrente lo ferma perché secondo lei non sarebbe valsa la pena morire in quel modo. Tuttavia, qualcuno si domanda se lo abbia fatto per salvaguardare il compagno oppure per impedire che altre guardie venissero uccise.

Ovviamente si tratta solo di ipotesi e ne sapremo di più solo durante l’ultima stagione.