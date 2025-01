Martedì 7 gennaio 2025 su Canale 5 va in onda la prima puntata di una nuova serie TV Amore e Vendetta – Zorro: tutte le anticipazioni sulla trama.

Trama di Amore e Vendetta – Zorro

Amore e Vendetta – Zorro è una sorta di reboot in chiave moderna della storia del noto eroe mascherato, che Canale 5 ha deciso di trasmettere in prima serata a partire da inizio gennaio.

La serie TV ruota attorno al personaggio di Diego de la Vega il quale fa ritorno in California per vendicare l’omicidio del padre. Inaspettatamente gli viene proposto di assumere il titolo di Zorro.

Inizialmente Diego, avendo sperimentato sulla sua pelle i dolori causati da quel ruolo, si dichiara contrario. Alla fine, però, non può che abbracciare il giustiziere mascherato.

De la Vega entra così in azione come Zorro per aiutare i deboli e gli indifesi, stretti nella morsa dei colonizzatori della California, degli oligarchi russi e dei francesi.

Anticipazioni sulla prima puntata di Zorro del 7 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della prima puntata, nell’episodio 1 Diego de la Vega torna in California per vendicare l’omicidio del padre. Inaspettatamente scopre di essere stato scelto da Corvo Notturno per assumere il ruolo di Zorro.

Nell’episodio 2, Diego e Lolita sono tenuti in ostaggio durante una rapina all’ufficio prestiti. Lolita viene ferita e Diego dubita di poter indossare la maschera di Zorro.

Nell’episodio 3, mentre Don Diego continua ad indagare sulla morte del padre, il suo alter ego, Zorro, è chiamato all’azione dalle popolazioni oppresse dal governatore e dai ricchi rancheros.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla prima puntata dAmore e Vendetta – Zorro, in onda il 7 gennaio 2025.

Dove vedere in streaming la prima puntata di Zorro

Essendo una serie in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Amore e Vendetta – Zorro anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Amore e Vendetta – Zorro vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.