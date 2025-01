Martedì 14 gennaio 2025 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la seconda puntata della nuova serie Amore e Vendetta – Zorro: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Amore e Vendetta – Zorro, in onda il 14 gennaio 2025, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Diego de la Vega torna in California per vendicare l’omicidio del padre. Inaspettatamente scopre di essere stato scelto da Corvo Notturno per assumere il ruolo di Zorro.

Diego e Lolita sono tenuti in ostaggio durante una rapina all’ufficio prestiti. Lolita viene ferita e Diego dubita di poter indossare la maschera di Zorro. Alla fine, però, accetta.

Mentre Don Diego continua ad indagare sulla morte del padre, il suo alter ego, Zorro, è chiamato all’azione dalle popolazioni oppresse dal governatore e dai ricchi rancheros.

Anticipazioni sulla seconda puntata di Zorro del 14 gennaio

Stando alle anticipazioni sulla trama della seconda puntata di Zorro, nell’episodio 4, dopo che Nah-Lin ha attaccato Ramirez, il governatore mobilita tutti i propri uomini per cercare Zorro.

Arriva anche a punire i nativi e i contadini, in quanto suoi sostenitori. Nel mentre, Lolita lotta con i suoi sentimenti per Diego e Monasterio rivela un segreto sconvolgente su Zorro.

Nell’episodio 5, Monasterio inizia a dubitare delle buone intenzioni del Governatore e durante l’ennesimo scontro con Zorro, lo manca di proposito. In tutto ciò, una rivelazione avvicina Diego agli assassini del padre.

Nell’episodio 6, il Clan dell’Orso propone a Diego di prendere il posto del padre nell’organizzazione. Lolita è confusa dai suoi sentimenti per Diego.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla seconda puntata di Amore e Vendetta – Zorro, in onda il 14 gennaio 2025.

Dove vedere in streaming la seconda puntata di Zorro

Essendo una serie in onda su Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Amore e Vendetta – Zorro anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, in seguito alla messa in onda settimana dopo settimana, troveremo la prima stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.

Settimanalmente, dopo il passaggio in TV, tutte le puntate de Amore e Vendetta – Zorro vengono rese disponibile in streaming all’interno del catalogo della piattaforma.