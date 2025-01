Forse molti di voi erano troppo presi a guardare la scena della sparatoria, ma alcuni fan della serie TV hanno notato un grande errore nella puntata finale di Squid Game 2.

L’errore in Squid Game 2

Il mondo intero freme per sapere come andrà avanti e come si concluderà la serie TV coreana e nell’attesa tutto ciò che si può fare è recuperare le vecchie puntate. A fine dicembre 2024 è stata rilasciata la stagione 2 di Squid Game e le teorie che ne sono scaturite sono veramente tantissimi, alcuni più verosimili di altre.

Ai fan, però, come sappiamo non sfugge nulla e i più attenti si sono accorti di un errore grossolano. La scena in questione si trova all’interno dell’ultimo episodio, proprio nel bel mezzo della sparatoria dentro al magazzino dove dormono i concorrenti. Questi, infatti, hanno deciso di ribellarsi e di tentare di accedere alla sala di controllo per fuggire.

Durante i vari colpi di pistola sparati, le inquadrature cambiano fino a quando una in particolare mostra una persona che non sarebbe mai dovuta essere ripresa. Qui sotto potete vedere il video nel quale si nota la presenza di un cameraman nel bel mezzo della scena. Se vi state chiedendo se si tratta di un fake, la risposta è assolutamente no! Basta andare intorno al minuto 22:39 per osservarlo con i propri occhi.

someone is getting fired from the Squid Games team after one of the cameramen was spotted in the background mid episode 😭😭 pic.twitter.com/iR1rYNc3kX — ryan 🤿 (@scubaryan_) January 6, 2025

Ovviamente non sono mancati commenti ironici e anche alcune critiche a Netflix. Alcuni utenti, infatti, non si spiegano come una casa di produzione così importante si sia lasciato scappare un tale errore in una serie seguitissima come Squid Game 2. Le sviste possono accadere e solo una manciata di persona si è accorta di questo sbaglio.

Siamo certi che la prossima volta in fase di montaggio ci presteranno maggiore attenzione per non commettere un’altra volta il medesimo errore.