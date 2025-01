Squid Game 2 continua a far parlare di sé, ma questa volta non c’entrano nulla le teorie più o meno bizzarre sui personaggio. Si tratta, infatti, di un altro errore che gli spettatori più attenti hanno adocchiato.

I fan hanno notato un altro errore in Squid Game 2

La stagione 2 di Squid Game, così come la prima, ha portato molte sorprese e sconvolgenti rivelazioni. Nel corso delle prime puntate, tuttavia, lo spettatore non torna all’interno dell’arena ma segue la vicenda del protagonista alcuni anni dopo la vittoria dei giochi.

Il suo obiettivo è quello di ritornare come concorrente per poi distruggere l’organizzazione dall’interno. Per tale motivo, passa tutte le sue giornate alla disperata ricerca del Reclutatore per farsi dare le informazioni su cui ha bisogno, come per esempio il punto d’incontro per essere prelevato e trasportato sull’isola in cui hanno luogo le sfide.

LEGGI ANCHE: Una teoria rivela che un concorrente potrebbe non essere davvero morto in Squid Game 2

In una scena ben precisa, dopo che il Reclutatore perde una sfida con Gi-hun, quest’ultimo sta parlando con un su alleato. Sullo sfondo possiamo vedere il corpo senza vita del nemico accasciato su una sedia. Il viso è appena visibile perché davanti a esso ci sono le mani del personaggio che sta dialogando.

Alcuni spettatori, tuttavia, non si sono lasciati sfuggire un altro errore e hanno visto che l’attore Gong Yoo ha spalancato gli occhi all’improvviso. Nel video qui sopra vediamo lo zoom sul suo volto ed è chiaro che si tratta di un piccolo errore di montaggio perché, in realtà, non avrebbe dovuto compiere quel gesto.

Sul web, tuttavia, c’è chi pensa che non sia effettivamente morto perché non abbiamo mai visto il suo corpo venire seppellito. Tuttavia, dopo il colpo di pistola che si è inflitto da solo è poco probabile che sia sopravvissuto. Voi ve n’eravate accorti?