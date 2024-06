Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 30 Maggio 2024

Fiction Mediaset viola come il mare

Tutto sulla stagione 2 di Viola come il Mare

Torna su Canale 5 Viola come il Mare con la stagione 2: tutte le news e le anticipazioni su quando inizia, trama, cast e streaming.

Viola come il Mare 2 stagione quando inizia su Canale 5

Prima di addentrarci nelle anticipazioni, affrontiamo un tema che crea sempre grande curiosità negli spettatori: la data di uscita del prodotto che attendono.

Quando inizia, quindi Viola come il Mare 2 stagione? Mediaset aveva programmato il debutto delle nuove puntate della fiction per il 2024.

In particolare da metà aprile siamo in grado di comunicarvi che il secondo capitolo andrà in onda su Canale 5 a partire dal 3 maggio.

Viola come il Mare 2 stagione anticipazioni sulla trama

Cosa possiamo aspettarci dalla trama della seconda stagione di Viola come il Mare? Purtroppo non siamo in grado di dirvi molto su questo punto.

Nel finale della prima, Viola scopre che suo padre è morto. Intanto, Francesco riesce a scovare la talpa della procura.

Si tratta di Santo Buscemi, suo mentore e Pubblico Ministero di Palermo. Quest’ultimo rapisce Viola, ma Francesco riesce a salvarla.

I due si trovano poi a vivere un momento di grande intimità che per poco non si conclude con un bacio. Viola invita Francesco a cena, ma il poliziotto se ne va con una scusa.

Infine, Sonia, la madre di Francesco, vuole rimettersi in contatto con il figlio e tornare a Palermo per parlargli di suo padre. Da una foto dell’uomo si scopre che Viola e Francesco potrebbero essere fratelli.

Da questo punto dovrebbe riprendere la trama di Viola come il Mare 2 stagione. Vi lasciamo con le anticipazioni settimanali:

Cast, attori e personaggi

Nel cast della stagione 2 di Viola come il Mare ritroviamo i due protagonisti, Francesca Chillemi (qui la nostra intervista) e Can Yaman.

Questi ultimi interpretano rispettivamente Viola Vitale e Francesco Demir. Al loro fianco, poi, rivediamo anche i seguenti attori e personaggi:

Simona Cavallari è Claudia Foresi

Chiara Tron è Tamara Graziosi

Ruben La Malfa è Carmelo

Mario Scerbo è Alex Leonardi

Daniele Virzì è Rosario

Tommaso Basili è Domenico Parisi

Giovanni Nasta è Turi D’Agata

David Coco è Santo Buscemi

Valeria Milillo è Sonia

La seconda stagione ha poi accolto qualche new entry, che elenchiamo qui di seguito:

Giovanni Scifoni è Matteo Ferrara , il nuovo PM;

, il nuovo PM; Ninni Bruschetta è Leonardo Piazza , il nuovo editore di Sicilia WebNews;

, il nuovo editore di Sicilia WebNews; Alice Arcuri è Vita Stabili , la nuova direttrice di Sicilia WebNews;

, la nuova direttrice di Sicilia WebNews; Lorenzo Scalzo è Raffaele Noto , il nuovo reporter sportivo;

, il nuovo reporter sportivo; Virginia Diop è Maryam Nazari, la nuova giornalista di Sicilia WebNews.

La fiction Mediaset è una produzione Lux Vide e RTI.

Quante puntate e durata e episodi

Passiamo ora a quante puntate e quanti episodi compongono la seconda stagione di Viola come il Mare.

Il primo capitolo ha avuto 6 puntate, ovvero 12 episodi. Le stesse cifre si ripresentano anche per la seconda.

Viola come il Mare 2 streaming

In conclusione, andiamo ad affrontare un ultimo tema di grande interesse: dove vedere in streaming Viola come il Mare 2 stagione?

Trattandosi di una fiction di Mediaset, le puntate sono reperibili sulla piattaforma Mediaset Infinity. A differenza di altri titoli, in questo caso sono approdare prima online e poi su Canale 5.

Per accedere al catalogo non è richiesto alcun abbonamento. Il servizio, infatti, è gratuito. Tutto ciò che serve è registrarsi e poi fare il log-in con email e password, quando richiesto.