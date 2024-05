Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 16 Maggio 2024

Fiction Mediaset viola come il mare

Tutte le anticipazioni sulla trama della terza puntata di Viola come il mare 2

Giovedì 16 maggio 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la terza puntata della stagione 2 di Viola come il mare: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della terza puntata di Viola come il mare 2, in onda il 16 maggio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Viola e il nuovo PM Matteo Ferrara sono sempre più vicini: nuotano insieme, scherzano e sembrano ogni giorno più affiatati.

Sebbene provi a mostrarsi impassibile, Demir è infastidito e geloso. Il caso di una donna uccisa in casa di sua madre, magistrato in pensione e affetta da demenza senile, porta Viola a commuoversi per la dedizione del compagno della giudice, innamorato e votato al bene della sua donna.

Il secondo caso riguarda l’aggressione ad una dottoressa finita in coma: Viola e Demir indagano sui colleghi della donna, arrivando a trovare un inatteso legame con la redazione di Sicilia Web News.

Anticipazioni sulla terza puntata di Viola come il mare del 16 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della terza puntata, grazie al DNA di don Andrea, Viola e Francesco appurano che Pietro Martino è il padre biologico dell’ispettore.

Turi, trasferitosi da Demir, lo opprime con la sua pesantezza, mentre si indaga sulla morte sospetta di un giovane violinista.

Viola si avvicina a Matteo, causando la gelosia di Francesco, mentre Leonardo sembra avere qualcosa in comune con Viola. Proprio quando Viola e Demir sembrano molto vicini, ritorna Farah.

Viola, travisando la situazione, si allontana da Francesco ma presto è costretta a ricredersi. Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla terza puntata di Viola come il mare 2, in onda il 16 maggio 2024.

Dove vedere in streaming la terza puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Viola come il mare 2 anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, anche prima della messa in onda, troviamo già la seconda stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.