Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 23 Maggio 2024

Fiction Mediaset viola come il mare

Tutte le anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Viola come il mare 2

Giovedì 30 maggio 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la quinta puntata della stagione 2 di Viola come il mare: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata di Viola come il mare 2, in onda il 30 maggio 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Una veterinaria uccisa nella sua clinica è al centro delle indagini di Viola e Demir. I due sanno soltanto che una ragazza è stata vista fuggire dalla scena del delitto con un cane, ma le indagini porteranno a scoprire un’altra verità.

Intanto, Turi continua ad imitare gli atteggiamenti di Demir con effetti esilaranti. In redazione, il romanticismo di Raffaele per Maryam si scontra con il cinismo di Tamara, scettica verso il collega.

Una donna viene ritrovata morta in seguito a una colluttazione, ma il principale sospettato forse non ha un vero movente. Intanto, Viola e Demir devono occuparsi di Joanna, la figlia neonata che Farah ha lasciato al poliziotto prima di allontanarsi. Demir, inoltre, cerca di riconciliarsi con quello che credeva fosse suo padre, Osman.

Anticipazioni sulla quinta puntata di Viola come il mare del 30 maggio

Stando alle anticipazioni sulla trama della quinta puntata, Demir e Viola, sempre più affiatati, si occupano della piccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah.

Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l’avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia.

Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l’accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna.

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla quinta puntata di Viola come il mare 2, in onda il 30 maggio 2024.

Dove vedere in streaming la quinta puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Viola come il mare 2 anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, anche prima della messa in onda, troviamo già la seconda stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.