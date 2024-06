Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 30 Maggio 2024

Terra amara

Le anticipazioni alla puntata di Terra Amara in onda venerdì 31 maggio 2024: cosa succede nell’episodio in onda

Mentre si avvia sempre più verso la chiusura, Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori con puntate sempre ricchissime di colpi di scena. Ora che la soap va in onda solo il venerdì, la tensione sale. Scopriamo cosa accade quindi nella prossima puntata, leggendo le anticipazioni di Terra Amara riferite a venerdì 31 maggio 2024.

Anticipazioni Terra Amara venerdì 31 maggio 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara di venerdì 31 maggio 2024 apprendiamo che dopo la proposta di matrimonio di Fikret a Zeynep, i due annunciano pubblicamente il loro fidanzamento. Nel frattempo, Abdulkadir, Betul e Vahap giungono al confine con la Siria, ma Vahap viene fermato alla frontiera perché il suo passaporto riporta il nome di un ricercato. Tuttavia, riesce a fuggire e a tornare a Cukurova, dove viene scoperto da Colak, che lo minaccia di consegnarlo ai gendarmi. Vahap anticipa Colak nascondendo nella sua villa la pistola con cui è stato ucciso Bayram Celik e rivela al comandante dei gendarmi il luogo esatto dove è sepolto il corpo della vittima.

Quando Betul arriva ad Aleppo, chiama Fusun e le fornisce il proprio numero di telefono affinché Sermin possa contattarla, ma Fusun lo consegna a Zuleyha. Fikret rintraccia l’indirizzo dei fuggiaschi e organizza una spedizione verso Aleppo. Fikret e Zuleyha, determinati a trovare Betul e Abdulkadir per consegnarli alla giustizia, giungono in Siria. Dopo aver localizzato la casa in cui si nascondono, riescono a catturare e riportare in Turchia gli assassini di Hakan e Alì Rahmet.

Nel frattempo, Sermin, per restare nella pensione dove Lutfiye l’ha sistemata, è costretta ad accettare un lavoro come netturbina. Alla fine, Fikret e Zuleyha tornano a Cukurova insieme ad Abdulkadir e Betul, pronti a farli affrontare la giustizia.

Vi ricordiamo infine che la prossima puntata di Terra Amara andrà in onda sabato 8 giugno e che sarà l’ultima di sempre, in prima serata. Non vanno infatti più in onda le puntate della domenica pomeriggio. Al posto della solita messa in onda pomeridiano troviamo invece la soap Endless Love.

Streaming Mediaset Infinity

Se volete seguire in diretta streaming la puntata di Terra Amara di venerdì 31 maggio 2024 dovete farlo collegandovi a Mediaset Infinity e selezionando la diretta contemporaneamente alla messa in onda televisiva. In alternativa potete seguire la puntata on demand dopo che la soap Mediaset sarà trasmessa su Canale 5.