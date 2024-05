Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 23 Maggio 2024

Terra amara

Le anticipazioni alla puntata di Terra Amara in onda venerdì 24 maggio 2024: cosa succede nell’episodio in onda

Mentre si avvia sempre più verso la chiusura, Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori con puntate sempre ricchissime di colpi di scena. Ora che la soap va in onda solo il venerdì, la tensione sale. Scopriamo cosa accade quindi nella prossima puntata, leggendo le anticipazioni di Terra Amara riferite a venerdì 24 maggio 2024.

Anticipazioni Terra Amara venerdì 24 maggio 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara del 24 maggio 2024 apprendiamo che Gulsum è furiosa con Gaffur, convinta che lui l’abbia presa in giro. Tuttavia, si scopre che c’è stato un malinteso riguardo al nome della pasticceria dove dovevano incontrarsi. Nel frattempo, Zuleyha, durante un incontro con il suo avvocato, scopre che suo marito Hakan le ha lasciato un’ingente eredità. Decide così di utilizzare questi fondi per migliorare la vita degli abitanti di Cukurova, donando il patrimonio alla città.

In seguito, dopo un controllo, il ristorante di Colak viene chiuso. Colak, sospettando che Lutfiye sia responsabile, ordina a Cevat di manomettere l’auto di Lutfiye, svitando i bulloni delle ruote. Tuttavia, Lutfiye è sotto la protezione della polizia grazie al procuratore, che, su consiglio di Fikret, sospetta che Colak abbia intenzione di ucciderla. Gli agenti sorprendono Cevat in flagranza di reato; lui confessa, portando così all’arresto di Colak. Dopo aver devoluto l’eredità di Hakan agli abitanti di Cukurova, Zuleyha riceve l’ammirazione e la gratitudine di tutta la comunità.

Nel frattempo, Abdulkadir, Vahap e Betul fuggono verso la Siria, sperando di attraversare il confine con passaporti falsi. Fikret, intanto, acquista un anello di fidanzamento per Zeynep, ma prima di chiederle di sposarlo, decide di rivelarle tutto sul suo passato.

Vi ricordiamo infine che la prossima puntata di Terra Amara andrà in onda venerdì 31 maggio e poi sabato 8 giugno con l’ultima puntata di sempre, in prima serata. Non vanno infatti più in onda le puntate della domenica pomeriggio. Al posto della solita messa in onda pomeridiano troviamo invece la soap Endless Love.

