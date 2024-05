Fiction e Soap Opera | News e anticipazioni

Martina Pedretti | 15 Maggio 2024

Terra amara

Le anticipazioni alla puntata di Terra Amara in onda venerdì 17 maggio 2024: cosa succede nell’episodio in onda

Mentre si avvia sempre più verso la chiusura, Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori con puntate sempre ricchissime di colpi di scena. Ora che la soap va in onda solo il venerdì, la tensione sale. Scopriamo cosa accade quindi nella prossima puntata, leggendo le anticipazioni di Terra Amara riferite a venerdì 17 maggio 2024.

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni puntata precedente)

Anticipazioni Terra Amara venerdì 17 maggio 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara del 17 maggio 2024 apprendiamo che Sermin e Betul non riescono a trovare un’abitazione, nemmeno temporanea. Betul, furiosa per la situazione, decide di vendicarsi. Ruba un’auto, si dirige alla villa e spara a Zuleyha. Tuttavia, Hakan, presente per salutare Zuleyha prima di lasciare Cukurova, si mette tra loro e viene colpito al petto. Viene subito soccorso e portato in ospedale, ma muore a causa della ferita, sacrificandosi per proteggere Zuleyha.

Zuleyha, accompagnata da Fikret, porta la salma di Hakan a Smirne per i funerali. Nel frattempo, Betul, in fuga, si unisce ad Abdulkadir e Vahap, anch’essi ricercati, e pianificano di scappare in Siria per sfuggire alla giustizia. Sermin, rifugiatasi nelle baracche dei braccianti, vaga per Adana in cerca di cibo finché, esausta, sviene e viene soccorsa da Lutfiye. Colak diffonde la voce che Zuleyha abbia orchestrato la morte di Hakan per ereditare le sue ricchezze.

Gaffur e Uzum si preparano per incontrare una donna conosciuta da Gaffur tramite annunci matrimoniali. Cevriye, notando l’interesse di Gaffur per un’altra donna, si ingelosisce. Gaffur e Uzum attendono a lungo nel luogo dell’incontro, ma, quando la donna non si presenta, decidono di tornare a casa. Tuttavia, Gulsum si presenta alla villa, convinta che Gaffur l’abbia presa in giro. Si scopre che c’è stato un malinteso sul nome della pasticceria dove avrebbero dovuto incontrarsi. Durante un incontro con il suo avvocato, Zuleyha scopre che Hakan le ha lasciato una grande fortuna e decide di utilizzarla per migliorare la vita degli abitanti di Cukurova.

Vi ricordiamo infine che la prossima puntata di Terra Amara andrà in onda venerdì 24 maggio in prima serata e con l’ultima puntata di sempre venerdì 31 maggio sempre in prima serata. Non vanno infatti più in onda le puntate della domenica pomeriggio. Al posto della solita messa in onda pomeridiano troviamo invece la soap Endless Love.

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni prossima puntata)

Streaming Mediaset Infinity

Se volete seguire in diretta streaming la puntata di Terra Amara del 17 maggio 2024 dovete farlo collegandovi a Mediaset Infinity e selezionando la diretta contemporaneamente alla messa in onda televisiva. In alternativa potete seguire la puntata on demand dopo che la soap Mediaset sarà trasmessa su Canale 5.