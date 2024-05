News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 23 Maggio 2024

Maxton Hall

Grande successo per Maxton Hall! La serie tedesca diventa il miglior esordio internazionale per un prodotto Prime Video

Il successo di Maxton Hall

Che Maxton Hall sia una delle serie del momento è evidente. Il teen drama tedesco di Prime Video, ispirato al romanzo Save Me scritto da Mona Kasten, sta conquistando sempre più persone giorno dopo giorno.

A neanche due settimane dall’uscita la storia d’amore tra James Beaufort e Ruby Bell (interpretati rispettivamente da Damian Hardung e Harriet Herbig-Matten) ha già ottenuto un rinnovo da parte di Amazon per una seconda stagione. Lui appartiene a una famiglia altolocata e detiene un potere sulla scuola per elite che fa da sfondo alla storia.

Lei è una ragazza di umili origini che sogna di entrare a Oxford e, per farlo, deve riuscire a farsi valere in un mondo che premia maggiormente i figli di papà. I due si scontreranno quando Ruby verrà a conoscenza di un segreto che potrebbe creare non pochi problemi a Lydia, sorella gemella di James.

I protagonisti si scontreranno ma inizieranno pian piano ad apprezzarsi, fino a innamorarsi. Una serie che segue la struttura enemies to lovers che, nel corso degli anni, ha creato tanti prodotti cult. Nel nuovo ciclo di episodi scopriremo pertanto come evolverà il rapporto tra i due protagonisti ora che James dovrà affrontare un duro colpo.

La madre Claudelia è infatti morta al termine dell’ultima puntata e questo lutto ha provocato una frattura (forse insanabile) tra il rampollo e suo padre. Riuscirà Ruby ad aiutarlo? Intanto Deadline ha analizzato il fenomeno del momento rivelando che Maxton Hall è diventata la produzione originale internazionale di Prime Video con l’esordio migliore di sempre.

Con queste premesse, è assai probabile che lo show potrà avere almeno tre stagioni. I libri scritti dalla Katen che raccontano la storia di James e Ruby sono infatti una trilogia. “Ci piacerebbe, abbiamo una trilogia [di libri]. È una grande storia, ha un inizio, una parte centrale e una fine“, ha dichiarato il produttore Markus Brunnemann.