Stefano D Onofrio | 23 Maggio 2024

Kerem Bursin, noto in Italia per Love is in the air, torna a giugno con la nuova serie If you love, disponibile su Mediaset Infinity

Torna Kerem Bursin

Fan di Kerem Bursin a rapporto! L’attore turco sta per tornare in Italia con una nuova serie tv. Dopo il ritorno di Murat Unalmis, Demir in Terra Amara, con la nuova serie La rosa della vendetta vedremo molto presto il nuovo progetto con protagonista Bursin.

Quest’ultimo ha raggiunto la popolarità in Italia grazie alla serie Love is in the air. Lo show in due stagioni e 52 episodi turco è stato trasformato in un appuntamento del daytime suddiviso in ben 234 episodi da circa 25-30 minuti. Ora sta per accadere la stessa identica cosa con If you love.

“Attento, stai giocando col fuoco” 🔥 #IfYouLove, la nuova serie turca con Hafsanur Sancaktutan e Kerem Bürsin, vi aspetta gratis e in esclusiva dal 3 giugno solo su Mediaset Infinity ✨ pic.twitter.com/xFj6L2QQ4V — Mediaset Infinity (@MedInfinityIT) May 22, 2024

Al centro della storia troviamo Ateş Arcalı, un uomo cresciuto in un collegio dopo la morte prematura di sua madre. Questo evento drammatico nella sua vita lo ha segnato profondamente e gli ha fatto sviluppare una forte diffidenza verso il resto del mondo. Vive gran parte della sua vita all’estero, dove impara a non aver bisogno di altri e a contare solo sulle proprie capacità.

La sua vita cambia con l’arrivo di Leyla Kökdal (interpretata da Hafsanur Sancaktutan). Quest’ultima è una giovane donna che non ha mai conosciuto la sua famiglia d’origine e che per guadagnarsi da vivere inganna le persone. Due mondi opposti destinati a incrociarsi in modo inaspettato e a stravolgere le rispettive vite.

Il nuovo show di Kerem Bursin è andato in onda per un totale di 13 episodi in Turchia. In Italia sarà invece suddiviso in ben 40 puntate che faranno parte del catalogo di Mediaset Infinity. Ogni giorno verrà caricata sulla piattaforma una puntata inedita.