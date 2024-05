News e anticipazioni

Stefano D Onofrio | 23 Maggio 2024

Bridgerton

Gli attentissimi fan di Bridgerton 3 hanno notato un errore in una delle puntate: Penelope Featherington ha lo smalto

L’errore notato dai fan

Esisteva già lo smalto per le unghie nell’epoca raccontata da Bridgerton 3? La risposta è ovviamente negativa. Anche in una grande serie come quella Netflix, che segna debutti record stagione dopo stagione, può capitare qualche svista.

La terza annata dello show ha debuttato lo scorso 16 maggio con le prime 4 puntate. Al centro della trama questa volta sono finiti Penelope, Colin e la nascita della loro storia d’amore.

Nonostante gli avvenimenti raccontati facciano riferimento al 1800 però, qualcuno ha notato qualche particolare di troppo all’interno della serie. Su TikTok infatti sta facendo il giro del web un video di un’utente che ha notato delle unghie finte realizzate con materiale acrilico sulle mani di Nicola Coughlan.

Nicola Coughlan con lo smalto in Bridgerton

Si tratta ovviamente di una piccola svista della produzione che soltanto l’occhio super attento dei fan poteva cogliere. Non si tratta nell’unico vezzo presente in Bridgerton 3 e che è stato beccato dai seguaci della serie.

Molte delle protagoniste femminili dello show hanno infatti delle ciglia finte. Un dettaglio davvero inusuale e sicuramente storicamente non corretta, visto che all’epoca della Reggenza non erano ancora state inventate.

Intanto i tantissimi spettatori dello show sono in attesa di scoprire cosa accadrà nelle ultime 4 puntate della quarta stagione, la cui uscita è prevista il prossimo 13 giugno.

Secondo quanto rivelato da Nicola Coughlan nel corso di una chiacchierata con Martha Debayle, la seconda parte sarà persino più hot della prima. “Ho visto parecchio ormai e non voglio guardarlo con la mia famiglia. È troppo intimo. È una cosa che dura a lungo e non ce la faccio“, ha raccontato l’attrice.

Ma se pensiamo di vedere solo amore e tenerezza tra Penelope e Colin ci sbagliamo di grosso. Secondo le prime anticipazioni il segreto di Lady Whistledown verrà presto alla luce e ci sarà pertanto una frizione tra i due.