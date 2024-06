Senza categoria

Martina Pedretti | 30 Maggio 2024

Terra amara

Le anticipazioni alla puntata di Terra Amara in onda sabato 8 giugno 2024: cosa succede nell’ultimo episodio della serie

Mentre si avvia sempre più verso la chiusura, Terra Amara continua a tenere incollati gli spettatori con puntate sempre ricchissime di colpi di scena. Ora che la soap va in onda solo il venerdì, la tensione sale. Scopriamo cosa accade nel prossimo episodio, leggendo le anticipazioni di Terra Amara riferite a sabato 8 giugno 2024, quando andrà in onda l’ultima puntata.

(LEGGI ANCHE: Anticipazioni puntata precedente)

Anticipazioni Terra Amara sabato 8 giugno 2024

Dalla trama della puntata di Terra Amara di sabato 8 giugno 2024 apprendiamo che gli assassini di Hakan vengono arrestati e consegnati alla giustizia. Intanto Tahir informa Vahap che suo fratello è tornato a Cukurova ed è ora in prigione. Durante un incontro in carcere, Vahap promette ad Abdulkadir che Fikret pagherà per le sue azioni. Nel frattempo, Fadik e Rasit scoprono di aspettare un bambino.

A Cukurova, la giustizia trionfa: Betul, Abdulkadir e Colak vengono condannati all’ergastolo. A villa Yaman, proseguono invece i preparativi per il matrimonio di Fikret e Zeynep. Durante la festa, Gaffur e Gulsum decidono di sposarsi entro la fine dell’estate e anche Cevriye è protagonista di una proposta di matrimonio. Tuttavia, Vahap interrompe le celebrazioni, minacciando di far esplodere una bomba se Abdulkadir non verrà liberato. Mentre il panico si diffonde, Adnan capisce che la bomba di Vahap è falsa. Così l’uomo viene arrestato e i festeggiamenti ripartono.

Vi ricordiamo infine che questa è stata l’ultima puntata di Terra Amara ad andare in onda. Non andranno infatti più trasmessi altri episodi della serie turca. Al posto della solita messa in onda pomeridiano troviamo invece la soap Endless Love.

Streaming Mediaset Infinity

Se volete seguire in diretta streaming la puntata di Terra Amara di sabato 8 giugno 2024 dovete farlo collegandovi a Mediaset Infinity e selezionando la diretta contemporaneamente alla messa in onda televisiva. In alternativa potete seguire la puntata on demand dopo che la soap Mediaset sarà trasmessa su Canale 5.