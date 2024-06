Fiction e Soap Opera

Leila Sirianni | 30 Maggio 2024

Fiction Mediaset viola come il mare

Tutte le anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata di Viola come il mare 2

Giovedì 6 giugno 2024 su Canale 5 alle 21.30 va in onda la sesta ed ultima puntata della stagione 2 di Viola come il mare: tutte le anticipazioni sulla trama.

Dove eravamo rimasti?

Prima di dedicarci alle anticipazioni sulla trama della sesta ed ultima puntata di Viola come il mare 2, in onda il 6 giugno 2024, ricordiamo velocemente cos’è accaduto durante l’appuntamento precedente.

Demir e Viola, sempre più affiatati, si occupano della piccola Johanna, in attesa del ritorno di Farah.

Il caso di Pietro Leone, un giovane motocilista costretto su una sedia a rotelle, colpisce particolarmente Viola che, con l’avanzare della malattia, ha rinunciato al suo sogno di famiglia.

Intanto Sonia, ripresasi dal coma, lascia Palermo per una località protetta. Un nuovo caso di omicidio coinvolge da vicino Francesco e Viola, e l’accusato è proprio il compagno di Farah e padre di Johanna.

Anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Viola come il mare del 6 giugno

Stando alle anticipazioni sulla trama della sesta e ultima puntata, Viola fatica ad accettare un confronto con quel padre che ha appena ritrovato: l’uomo cerca di spiegare le proprie ragioni ma non sarà facile.

Un omicidio sconvolge la vita di Turi: lui si dichiara colpevole, ma sarà davvero così? Demir fa di tutto per aiutare l’amico e capire cos’è successo. Tamara deve fare i conti con il corteggiamento di Raffaele.

Viola rivela a Demir di avere finalmente trovato quel padre che aveva tanto cercato, che le ha confidato di conoscere delle importanti questioni che coinvolgono lo stesso Demir e che vorrebbe parlargli. Cosa saprà?

Questo è quanto riportano le anticipazioni sulla sesta e ultima puntata di Viola come il mare 2, in onda il 6 giugno 2024.

Dove vedere in streaming la sesta e ultima puntata

Essendo una fiction di Canale 5, gli interessati hanno la possibilità di vedere Viola come il mare 2 anche grazie alla piattaforma streaming Mediaset Infinity. Nel suo catalogo, anche prima della messa in onda, troviamo già la seconda stagione.

Tutto ciò che dovrete fare per accedere al titolo, è registrarvi gratuitamente sul sito o dall’app ed accedere poi inserendo i dati richiesti. Mediaset Infinity dà la possibilità ai suoi utenti di vedere i contenuti in diretta, oppure on demand.