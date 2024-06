Fiction e Soap Opera

Stefano D Onofrio | 6 Giugno 2024

Viola come il mare 3 ci sarà! E a confermarlo non sono voci o rumor beccati qua e là sul web. A farlo è stato Piersilvio Berlusconi in persona nel corso di un incontro con la stampa avvenuto nelle scorse ore a Cologno Monzese.

La serie Lux Vide con protagonisti Francesca Chillemi (qui la nostra intervista) e Can Yaman (qui alcune sue parole prima del debutto) tornerà per un nuovo ciclo di episodi. Al centro della trama della serie, girata nelle splendide location della Sicilia tra Palermo e Taormina, vede la giornalista di cronaca nera Viola Vitale e l’ispettore della polizia Francesco Demir.

Tra casi in comune e una stretta collaborazione, i due iniziano pian piano a fare coppia fissa e a innamorarsi. La seconda stagione ha ottenuto un record di ascolti all’esordio su Mediaset Infinity. Con oltre 3 milioni di ore viste in una sola settimana Viola come il mare è risultato il contenuto on demand più visto di tutte le piattaforme digitali!

Proprio grazie a questi numeri Viola come il mare ha ottenuto un rinnovo ufficiale per la 3^ stagione da parte di Piersilvio Berlusconi. L’amministratore delegato di Mediaset ha infatti confermato la volontà dell’azienda di produrre un nuovo ciclo di episodi sullo show.

Berlusconi ha anche rivelato che è la total audience (l’ascolto cumulativo dei dati ottenuti con la prima visione in chiaro e i numeri dello streaming) ad aver convinto Mediaset. Con i dati del web infatti Viola come il mare incrementa di circa il 60% l’ascolto medio.

Resta ora da capire quando inizieranno le riprese della nuova stagione per scoprire se i nuovi episodi arriveranno in tv già nel 2025. Un’ipotesi che, per ora, sembra assai improbabile.

Intanto giovedì 6 giugno andranno in onda su Canale 5 gli ultimi due episodi della seconda stagione. Cosa accadrà nel season finale?